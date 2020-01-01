به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیفت از امروز چهارشنبه ۱۱ لغایت ۱۳ دی در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر آیلند) و زیر نظر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران برگزار می شود.

در این میان بابک غضبانی مربی قدیمی قوی ترین مردان و پاورلیفتینگ و همچنین دبیر WPC (حرفه ای های پاورلیفتینگ) در خصوص برگزار مسابقات قهرمانی کشور گفت: قبل از آغاز مسابقات از مجموعه شهر آیلند بازدیدکردیم. امکانات بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات فراهم است و امیدواریم که بتوانیم در بهترین شرایط این مسابقات را برگزار کنیم.

وی افزود: هر ساله مسابقات لیفت نسبت به دیگر رشته های قدرتی از استقبال بهتری برخوردار است و امسال هم پیش بینی می کنیم بیش از ۴۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور در رده های سنی مختلف با یکدیگر به رقابت بپردازند.

امیر توکلی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام شهر آیلند که خود از قهرمانان آسیایی و جهانی این رشته ورزشی محسوب می شود نیز در خصوص برگزاری مسابقات لیفت قهرمانی کشور اظهارداشت: بسیار خوشحالم که در این مجموعه حرفه ای میزبان مسابقات قهرمانی کشور هستیم و تلاش می کنیم به بهترین شکل ممکن این رقابتها را برگزار نماییم. تا این مرحله نیز با حمایت مدیران ارشد شهر آیلند خصوصا آقای موسوی بهترین شرایط را برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات قهرمانی کشور فراهم کرده ایم. امیدواریم که با امکاناتی که در اختیار داریم مسابقات با سطح کیفی و فنی بسیار مناسب برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: برنامه های زیادی برای هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه ویژه در نظر داریم و به امید خدا در آینده شاهد برگزاری مسابقات معتبر زیادی در سطح کشوری و بین المللی در این مجموعه حرفه ای ورزشی خواهیم بود.

در ادامه پورحسین مدیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان هم گفت: این منطقه از سال ۱۳۸۹ با گرایش گردشگری و ورزشی اولین منطقه ای است که با این گرایش ایجاد شده و خوشبختانه بسیاری از زیر ساختهای مجموعه به بهره برداری رسیده از جمله موتور اسپورت و پیستهای بین المللی ما که در سال گذشته نزدیک به ۶۰ رویداد ملی و بین المللی را با کیفیت بسیار مطلوب میزبانی کردند. در اینجا جا دارد از مسئولان وزارت ورزش و جوانان بابت اعتمادی که به مجموعه سرزمین ایرانیان داشتند تشکر و قدردانی کنم و ان‌شاءالله بتوانیم با زیرساختها و امکاناتی که در اختیار داریم خادمان صدیقی برای ورزش کشور باشیم.

وی اضافه کرد: بسیار خوشحال هستیم که میزبانی مسابقات لیفت قهرمانی کشور را برعهده داریم و بدون شک با استقبالی که صورت گرفته بتوانیم میزبان مسابقات پرشور با سطح کیفی بسیار مناسبی در این مجموعه باشیم. در روز اختتامیه این مسابقات یک رویداد کشوری دیگر هم در برنامه ها گنجانده ایم که مربوط به رقابتهای اتومبیلرانی اسلالوم امدادی است که امیدواریم به بهترین شکل ممکن بتوانیم میزبان این مسابقات باشیم.