افشین مظاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب از سال ۹۹ به بعد قبوض کاغذی خود را حذف میکند.
وی افزود: این طرح یک طرح ملی است و تمامی شرکتهای آبو فاضلاب کشور باید از سال ۹۹ به بعد قبوض کاغذی را حذف و تبدیل به قبوض سبز کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: در حال انجام مراحل پایانی آن و بروز رسانی اطلاعات تلفن همراه مردم هستیم.
وی افزود: در طرح قبوض سبز مبلغ قابل پرداخت بابت مصرف آب به صورت دورهای به شماره تلفنهای همراه مردم فرستاده میشود و قبوض کاغذی کاربردی ندارند.
مظاهری افزود: در راستای اجرای این طرح به تمامی ادارات آب و فاضلاب شهرهای ایلام طرح را ابلاغ کردهایم.
وی به دیگر اقدامات برای پیشبرد این طرح در استان اشاره کرد و گفت: شماره تلفن همراه مشترکین را در سامانه پیامکی مربوطه جمع آوری و ثبت نمودهایم.
مدیر کل شرکت آب و فاضلاب ایلام اذعان داشت: سامانه پیامکی قبوض را استقرار داده و برای اثبات صحت عملکرد سامانه طرح آزمایشی را اجرا کردهایم.
وی در پایان گفت: هنوز مصوبه اجرای آن به ما ابلاغ نشده و با ابلاغ وزارت نیرو از سال ۹۹ اجرایی میشود.
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