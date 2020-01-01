افشین مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب از سال ۹۹ به بعد قبوض کاغذی خود را حذف می‌کند.

وی افزود: این طرح یک طرح ملی است و تمامی شرکت‌های آب‌و فاضلاب کشور باید از سال ۹۹ به بعد قبوض کاغذی را حذف و تبدیل به قبوض سبز کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: در حال انجام مراحل پایانی آن و بروز رسانی اطلاعات تلفن همراه مردم هستیم.

وی افزود: در طرح قبوض سبز مبلغ قابل پرداخت بابت مصرف آب به صورت دوره‌ای به شماره تلفن‌های همراه مردم فرستاده می‌شود و قبوض کاغذی کاربردی ندارند.

مظاهری افزود: در راستای اجرای این طرح به تمامی ادارات آب و فاضلاب شهرهای ایلام طرح را ابلاغ کرده‌ایم.

وی به دیگر اقدامات برای پیشبرد این طرح در استان اشاره کرد و گفت: شماره تلفن همراه مشترکین را در سامانه پیامکی مربوطه جمع آوری و ثبت نموده‌ایم.

مدیر کل شرکت آب و فاضلاب ایلام اذعان داشت: سامانه پیامکی قبوض را استقرار داده و برای اثبات صحت عملکرد سامانه طرح آزمایشی را اجرا کرده‌ایم.

وی در پایان گفت: هنوز مصوبه اجرای آن به ما ابلاغ نشده و با ابلاغ وزارت نیرو از سال ۹۹ اجرایی می‌شود.