۴ هزار و ۴۸۸ کلاس درس استان بوشهر هوشمندسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بندری صبح چهارشنبه در حاشیه نشست با حوزه فناوری آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: هزار کلاس درس در دوره متوسطه اول و ۹۴۱ کلاس در دوره متوسطه دوم از تجهیزات هوشمند بهره‌مند هستند.

وی از هوشمند بودن دو هزار و ۵۴۵ کلاس درس دوره ابتدایی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت این آموزش ابتدایی به عنوان پایه و بنیه تحصیلی برای دانش آموزان سعی برافزایش تعداد کلاس‌های هوشمند در این دوره تحصیلی است.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر بابیان اینکه ۴۶ درصد کلاس‌های درس استان هوشمند است، گفت: استفاده مطلوب از تجهیزات هوشمند یکی از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش در بحث تحصیلی دانش آموزان است.

بندری با اشاره به اینکه معلمان باید با آموزش‌های لازم، شیوه تدریس خود را با توجه به تکنولوژی‌های روز تغییر دهند افزود: تجهیزات هوشمند نباید فقط به صورت صوتی و تصویری موردتوجه باشد.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: استفاده تمام هوشمند از تجهیزات و شبکه‌های ملی اطلاعات و اینترنتی نیاز به معلم به‌روز و هوشمند دارد.

وی برقراری عدالت آموزشی در بین همکاران و دانش آموزان را از ضروریات برنامه‌ریزی‌های آتی آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: با توجه به پوشش حداکثری شبکه نسل چهارم اینترنتی در مناطق استان، راه‌اندازی سامانه آموزش آنلاین از دیگر فعالیت‌های مهم فناوری آموزش و پرورش استان خواهد بود.

بندری اضافه کرد: ارتباط مستقیم بین آموزش‌دهنده و فراگیر به صورت ویدئویی، متنی و همچنین ارسال و دریافت فایل از مزیت‌های سامانه آموزش آنلاین خواهد بود.

بندری گفت: همه دانش آموزان و کادر مدرسه به راحتی می‌توانند به آموزش‌های آنلاین در نظر گرفته‌شده دسترسی داشته باشند.

وی افزود: الکترونیک کردن فرایندهای سازمانی برای تسهیل امورات مردم و همچنین رعایت حقوق شهروندی در قالب میز خدمت الکترونیکی اجرایی شده است که سعی بر تقویت و افزودن بیشتر فرایندهای سازمانی در قالب تعیین است.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: پخش زنده برنامه‌های استانی و کشوری آموزش و پرورش استان، آموزش ضمن خدمت همکاران در راستای استفاده مطلوب از تجهیزات هوشمند از دیگر برنامه‌های مهم در حوزه فناوری است که تاکنون به خوبی اجراشده است.