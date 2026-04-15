فرماندار عسلویه: مشکلات آموزش غیرحضوری برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره آموزش و پرورش، بر برگزاری منظم و بهموقع کلاسهای آنلاین در همه مقاطع تحصیلی تأکید کرد و از طریق ارتباط زنده با دانشآموزان، وضعیت آموزشی را بررسی نمود.
فرماندار عسلویه در این بازدید از نزدیک با روند فعالیتهای آموزشی آشنا شد و در ارتباط زنده در بستر نرم افزار شاد با مدیر، معلم و دانشآموزان گفتگوکرد.
وی بر اهمیت منظم برگزار کردن کلاسهای آنلاین تأکید ورزید و خواستار رفع هرگونه موانع در این زمینه شد.
این بازدید با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان انجام شد.
