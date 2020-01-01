رمزگشایی از علل مه گرفتگی بی سابقه اراک/ تالاب میقان اثرگذار بود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزهای اخیر شهر اراک که در فصل سرد، معمولاً ایام بسیار را با وضعیت هوای ناسالم سپری می‌کند، دچار پدیده مه گرفتگی شدید شد که نسبت به سال‌های قبل بی سابقه بود و در برخی ساعات شامگاهی دید افقی را در به کمتر از ده متر رساند.

محورهای مواصلاتی منتهی به شهر اراک همچون جاده اراک - قم، اراک - فرمهین و اراک - خمین نیز از این مساله بی نصیب نماندند و مه گرفتگی شدید در این محورها موجب بروز تصادفات زنجیره‌ای و خروج خودروها از جاده شد.

تنها در محور اراک- قم طی صبح تا ظهر روز هشتم دی بیش از ۱۹ فقره تصادف به وقوع پیوست و یا خودروهایی به علت کاهش شدید دید افقی از مسیر جاده خارج و دچار سانحه شدند. همچنین صبح روز دهم دی ماه نیز ۷ دستگاه خودرو روی پل بسیج (پل‌سردشت) شهر اراک، به سبب مه گرفتگی با یکدیگر برخورد کردند.

البته مه گرفتگی در فصل سرد را شاید بتوان یکی از طبیعی‌ترین پدیده‌های خلقت عنوان کرد اما شدت این مساله و تصادفات و خساراتی که در چند روز اخیر به بار آورد، این سوال را به ذهن متبادر کرد که چرا در سال‌های قبل با مشکلی در این سطح مواجه نبوده‌ایم؟ و اظهار نظرهایی هم در رابطه با منشأ این مه گرفتگی مطرح شد از جمله اینکه منشأ ایجاد آن را تالاب میقان در جوار اراک دانستند. خبرنگار مهر به بررسی موضوع از زبان مسئولان پرداخت است.

رطوبت تالاب میقان ازجمله عوامل مه گرفتگی اراک

در ادامه کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مه گرفتگی شدید این روزهای شهر اراک، تحت عنوان مه یخ زن با طبیعت جامد گونه و با رطوبت بالا همراه است.

رضا مرادی گفت: گاهی با رطوبت و پدیده شبنم روی شاخه درختان مواجه هستیم، حال همین رطوبت با مقیاس کوچک‌تر روی ذرات آلاینده تأثیر می‌گذارد، یعنی رطوبت هوا و لایه یخ روی آلودگی می‌نشیند و باعث پراکندگی نور شده و کاهش دید افقی را به دنبال دارد. کاهش دید افقی تنها به آلودگی وابسته نیست بلکه به رطوبت بستگی دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی ادامه داد: محتوای رطوبت جو و دمای هوا در بروز مه گرفتگی مؤثر است به طوری که دمای هوا رطوبت نسبی را به وجود می‌آورد. هنگامی که رطوبت از ۹۰ درصد به بالا افزایش پیدا کند مه تشکیل می‌شود. در چند روز اخیر به دلیل سکون هوا، هوای اراک جا به جا نشد و از طرفی با بارش برف در ابتدای هفته همراه بودیم که سطح زمین نیز از رطوبت برخوردار بود.

وی افزود: اینکه منشأ این مه به نوعی تالاب میقان نیز می‌تواند باشد صحیح است. در حال حاضر با انتشار رطوبت دریاچه تالاب میقان نیز روبرو هستیم و مه گرفتگی این روزها نیز متمایل به سمت تالاب و دریاچه میقان است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: عاملی که آلودگی هوا را محبوس می‌کند، رطوبت را نیز نگه می‌دارد، بنابراین هوای مرطوب جابه جا نمی‌شود، رطوبت باقی می‌ماند و با توجه به هوایی که وجود دارد، دمای هوا به شاخص نقطه شبنم می‌رسد. هر اندازه عدد آن بالاتر باشد هوا مرطوب‌تر است و هر چه دما پایین‌تر باشد و به عدد نقطه شبنم نزدیک تر باشد، رطوبت نسبی جو بیشتر می‌شود. در این چند روز شاهد هستیم که رطوبت نسبی در محدوده شهرستان اراک به کمتر از ۹۰ درصد نرسیده است.

مرادی بیان کرد: هوای منطقه باید ماهیت مرطوب داشته باشد، اما در مناطق اطراف اراک آن را شاهد نیستیم، به همین سبب هوای مرطوب در شهر اراک محبوس شده و به وزش باد برای خروج نیاز داریم. باد نیز باید در محدوده خاصی باشد چرا که اگر بیشتر باشد باز هم مه تشکیل می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی اظهار کرد: عامل آلودگی هوای اراک در این روزهای مه گرفتگی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده و خوشبختانه آلودگی شیمیایی و صنایع نبوده چراکه در صورت مه گرفتگی این آلودگی بسیار مضر است.

وی اظهار کرد: طی چند روز آینده با افزایش دما پیش بینی می‌شود که از شدت مه گرفتگی شهرستان اراک و محورهای مواصلاتی اطراف آن کاسته شود.

مه گرفتگی بر افت کیفیت هوای اراک تأثیرگذار بود

در این خصوص مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در اظهار نظری عنوان کرد: تالاب کویری میقان اراک یکی از حلقه‌های مهم زیستگاهی پرندگان مهاجر در ایران است که سالانه تعداد زیادی از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در آن اقامت موقت دارند. در سال‌هایی که میزان بارندگی مناسب است، دریاچه این تالاب دارای آب قابل توجهی می‌شود اما در سال‌های کم بارش دریاچه فصلی تالاب در فصول گرم سال خشک می‌شود.

رضا میرزایی گفت: با توجه به قرار گیری در فصل سرد اگر چه میزان رطوبت دریاچه میقان در تشدید این مه گرفتگی تأثیر داشته است اما باید یک اقلیم شناس به طور دقیق در خصوص چرایی این موضوع اظهار نظر کند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی افزود: اداره کل هواشناسی در ارتباط با مباحث مربوط به مه گرفتگی اطلاعات دارند و محیط زیست نمی‌تواند در این خصوص نظری دقیق ارائه کند.

رضا میرزایی ادامه داد: پدیده مه گرفتگی در زمستان یک پدیده معمول است و با توجه به سردی هوا و افزایش رطوبت ایجاد می‌شود که شرایط روزهای اخیر اراک را نیز رقم زده است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی همچنین یادآور شد: در روزهایی که شاهد مه گرفتگی شدید در اراک بودیم، شاخص آلودگی هوای شهر نیز به وضعیت ناسالم و هشدار رسید و البته دیروز و امروز (۱۰ و ۱۱ دی) از شدت آلودگی هوا کاسته شده است.

بر اساس این گزارش، اگر چه مه گرفتگی پدیده غالب است که در فصول سرد اتفاق می‌افتد اما باید پیش از وقوع آن راهکارهای لازم برای جلوگیری از شدت آن انجام، و به رانندگان اطلاع رسانی شود تا شاهد بروز خطر و حوادث در این حوزه نباشیم.