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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

دلنوشته محمد بنا پس از تغییر نام خانه کشتی

دلنوشته محمد بنا پس از تغییر نام خانه کشتی

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دلنوشته‌ای را در مراسم نامگذاری خانه کشتی محمد بنا در وصف شهید صدرزاده بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن دلنوشته محمد بنا در مراسم نامگذاری خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده که صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد به شرح زیر است:

«بسم رب الشهداء و الصدیقین

با عرض سلام خدمت سروران گرامی، خوش آمدین و قدم روی چشم ما گذاشتین، خوش آمد ویژه به خانواده محترم صدرزاده که به مجلس ما نور دادن و صفا. قدم رنجه کردین، تشریف آوردین تا در کنار هم یه کار مبارک رو انجام بدیم. و چه روز خوبی هم قراره این اتفاق قشنگ بیافته؛ تولد بی‌بی جان خانم زینب.

با صحبت هایی که با رئیس محترم فدراسیون و همکاران عزیزمون داشتیم، تصمیم بر این شد که اسم خانه کشتی تغییر کنه و به جای اسم یه آدم عادی که عاشق مردم و مملکتشه، اسم پهلوان مصطفی صدرزاده زینت خانه عشق باشه.

البته که شهدا خیلی خیلی بیش از این گردن ما حق دارن و کمترین وظیفه ما زنده نگه داشتن نام اونها و ادامه ی مسیرشونه. مسیری که به رشادت، سرخم نکردن جلوی دشمن و حفظ عزت ایران و ایرانی ختم می شه، قطعا دیدن اسم مبارک پهلوان مصطفی رو سردر خانه کشتی، قوت قلب ما و کشتی گیران دلاورمون میشه.

انشااله خداوند به واسطه ی حضور معنوی مصطفی عزیز در کنار ما، نگاه خاصی به بچه هامون داشته باشه و در کنار هم بتونیم تو مسابقات پیش رو، واسه کشورمون آبروداری کنیم. و حتی شده واسه چند لحظه دل مردم نجیبمون رو شاد کنیم.

در پناه حق باشین عزیزان، یا علی.»

کد مطلب 4813145

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