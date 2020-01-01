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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در گیلان حمایت می شوند

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در گیلان حمایت می شوند

صومعه سرا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت های بالای این استان در حوزه فرهنگی و هنری، تأکید کرد: از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در گیلان حمایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان با اشاره به اجرای طرح احداث پردیس‌های سینمایی در شهرها، اظهار کرد: استان گیلان و شهرستان صومعه سرا ظرفیت‌های فرهنگی خوبی برای اجرای این طرح دارند.

وی در ادامه به ظرفیت‌های فرهنگی و سابقه هنری شهرستان صومعه سرا نیز اشاره کرد و گفت: فرماندار این شهرستان نیز فردی فرهنگی است که به مسائل و برنامه‌های فرهنگی توجه خاصی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر حمایت از اجرای این طرح از سوی این اداره کل و جذب حمایت‌های استانی، افزود: قطعاً با پیگیری فرماندار و رئیس اداره ارشاد شهرستان صومعه سرا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام خواهد رسید.

ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان صومعه سرا

در ادامه این دیدار نیز فرماندار صومعه سرا با اشاره به ظرفیت و پتانسیل شهرستان صومعه سرا در حوزه فرهنگ و هنر، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا از ظرفیت‌های بسیاری بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

سید جلال سید محمدی با بیان اینکه صومعه سرا یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه فرهنگی است، افزود: راه اندازی پردیس سینمایی، شهرستان را در این حوزه فعال‌تر خواهد کرد و گامی مؤثر در راستای حمایت و اعتلای فرهنگ و هنر شهرستان خواهد بود.

سید محمدی با اشاره به اینکه امیدواریم با راه اندازی پردیس سینمایی، نیازهای این حوزه در شهرستان مرتفع شود، تصریح کرد: امیدواریم در اسرع وقت اجرای پردیس سینمایی در شهرستان محقق و به عرصه و صحنه فرهنگی شهرستان مبدل شود.

کد مطلب 4813158

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