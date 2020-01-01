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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۲۰:۳۱

فرمانده کل سپاه:

دشمنان از شکست های خود درس عبرت نمی گیرند

دشمنان از شکست های خود درس عبرت نمی گیرند

اهواز- فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمنان نظام و انقلاب از شکست های خود درس عبرت نمی گیرند اما به فضل الهی آنقدر دشمنان را شکست خواهیم داد تا بپذیرند نمی‌توانند بر ما غلبه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی شامگاه چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت پاسدار اکبر مرادی که در اغتشاشات اخیر ماهشهر به شهادت رسید، اظهار کرد: شهادت طلبی از اول انقلاب تا امروز بین جوانان ما وجود داشته و جوانان نسل نو مثل جوانان نسل‌های قبلی بلکه بیشتر فداکار هستند و در میدان حضور دارند.

وی افزود: این جوانانی که سینه خود را در مقابل دشمن سپر می‌کنند و سپر بلای جامعه می‌شوند به معنای واقعی کلمه نجات‌بخش هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمنان نظام و انقلاب از شکست‌ها درس عبرت نمی‌گیرند، اما به فضل الهی آنقدر دشمنان را شکست خواهیم داد تا بپذیرند نمی‌توانند بر ما غلبه کنند و دست از سر مردم ایران بردارند.

سلامی گفت: این پرچم هیچگاه روی زمین نخواهد افتاد و این راه ادامه دارد. دشمنان روز به روز ذلیل‌تر می‌شوند و پیاپی شکست می‌خورند.

وی اضافه کرد: اگر شهدا نبودند از کشور چیزی باقی نمی‌ماند چرا که ایران دشمنانی دارد که اگر یک لحظه غفلت کنیم یا حتی یک روز کوتاه بیاییم و مقاومت نکنیم سرنوشت ما را تغییر می‌دهند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بی بدیل شهدا در ایجاد امنیت و آرامش کشور، تأکید کرد: اگر امروز در کشور امنیت، آسایش، پیشرفت و عزت داریم همه را مدیون این شهدا هستیم.

سردار سلامی یادآور شد: مردم از راه شهدا حمایت می‌کنند و قدردان شهدا هستند و می‌دانند که بدون شهدا هرگز نمی‌توانند زندگی امن و راحتی داشته باشند.

وی با بیان این که تحمل و صبر خانواده‌های شهدا باعث شده تا جامعه روح فداکاری را از دست نداده و شجاعت به خرج دهد، گفت: خانواده شهدا قوت قلب ما هستند و هر روز درس‌های جدیدی به ما می‌آموزند.

کد مطلب 4813848

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