به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد کاظمی‌شهرویی از مسابقات والیبال جهانی به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد ورزشی در تاریخ شهر درگهان یاد کرد و اظهار داشت: این مسابقات برای نخستین بار و با حضور ۲۵ تیم از کشورهای ایران (۹ تیم)، جمهوری چک (۲)، گامبیا (۱)، ژاپن (۳)، لاتویا (۱)، نروژ (۱)، لهستان (۴)، قطر (۲)، روسیه (۱) و صربستان (۱ تیم) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۹ ماه جاری در شهر درگهان برگزار می‌شود، اضافه کرد: تیم‌های خارجی روز ۱۵ و تیم‌های داوری ۱۴ دی‌ماه وارد درگهان و قشم می‌شوند که آمادگی و هماهنگی کامل برای میزبانی، اسکان و پذیرایی تیم‌ها و نفرات توسط شهرداری درگهان و سایر ارگان‌ها ایجاد شده است.

شهردار درگهان با اشاره به اینکه دو بازی رده‌بندی و فینال این مسابقات از شبکه سه سیما به طور زنده پخش خواهد شد، اضافه کرد: بازی‌ها مقدماتی و گروهی این مسابقات، نیز از مرکز سیمای خلیج فارس به طور زنده پخش خواهد شد.

کاظمی‌شهرویی تاکید کرد: برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی و فرهنگی نقش بسزایی در معرفی درگهان و توسعه اجتماعی و زیرساختی این شهر دارد که ما نیز در شهرداری درگهان برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را بر این اساس تنظیم کرده و پیش می‌بریم.

وی گفت: اکنون در کشور، درگهان به عنوان شهری تجاری بازرگانی برای گردشگران شناخته می‌شود، که با توجه به ظرفیت‌های کنونی و زیرساخت‌های موجود می‌توان این شهر را به عنوان قطبی ورزشی نیز مطرح کرد.

وی با بیان اینکه درگهان تجربه موفق برگزاری تورهای داخلی والیبال ساحلی از جمله میزبانی فینال مسابقات کشوری و بزرگ‌ترین تور سه ستاره کشور را در کارنامه دارد، گفت: فرصت میزبانی تور تک ستاره جهانی در نوع خود برای شهرهایی همانند درگهان کم‌نظیر است که باید حداکثر استفاده از آن برای معرفی هر چه بیشتر درگهان را داشته باشیم.

کاظمی‌شهرویی اظهار امیدواری کرد؛ بتوان شهر درگهان را در سال‌های آینده به عنوان پایگاه والیبال ساحلی جنوب کشور و شهری توانمند در زمینه برگزاری مسابقات و میزبانی اردوهای تیم‌های ملی والیبال ساحلی نام نهاد.