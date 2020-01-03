به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان فعال حوزه سینما، تئاتر و موسیقی با انتشار متن‌ها و یادداشت‌های جداگانه در صفحات مجازی خود شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند.

محمدمهدی عسگرپور، ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا میرکریمی، حبیب احمدزاده، اتابک نادری، آروند دشت آرای، نیوشا ضیغمی، محمدحسین مهدویان، سیاوش حقیقی، علیرام نورایی، بهنوش بختیاری، سارا منجزی، وحید امیرخانی، عباس نادران، علی ملاقلی‌پور، احمد کاوری، کارن همایونفر، علی سخنگو، سیدمحمد رضوی، مسعود ردایی، کریم امینی، علیرضا شجاع‌نوری، هادی شریعتی، ابراهیم عامریان، محمدرضا شفاه، نفیسه روشن، منصور سهراب‌پور، پیمان عباسی، رضا صافی، لیلا اوتادی، مجید واشقانی، رضا سخایی، منصور لشگری‌قوچانی، محمدحسین قاسمی، دانش اقباشاوی، محمد علیزاده، حسام نواب‌صفوی، امیرحسین شریفی و نعیمه نظام دوست از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون با انتشار متن‌های جداگانه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند.

نکته قابل تأمل اینکه بخش قابل توجهی از پیام‌های هم‌دردی و تسلیت هنرمندان از سوی اینستاگرام در حال حذف شدن است.

هرچند اینستاگرام بلافاصله اقدام به حذف عکس‌های سردار سلیمانی از حساب کاربری افراد می‌کند اما برخی از هنرمندان با بارگذاری تصویری سیاه با هشتگ سردار سلیمانی دلنوشته‌های خودشان را منتشر می‌کنند.

محمدحسین مهدویان کارگردان «لاتاری»، «ماجرای نیمروز»، «ماجرای نیمروز رد خون»، «درخت گردو» و… با انتشار تصویری از دوران جوانی سردار سلیمانی نوشت «در عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمی‌شود»

مریلا زارعی بازیگر سینما و تلویزیون هم نوشت: «زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است (شهید سید مرتضی آوینی) شهادت سردار رشید حاج قاسم سلیمانی مصادف با سحرگاه جمعه در ایام تولد حضرت زینب و در آستانه ایام فاطمیه بار دیگر به ما مردم روزمره نشان داد که شهادت، پاداش خداوند به او پس از یک عمر مجاهدت خستگی ناپذیر در این دنیا بود و همنشینی با برادران شهیدش و اولیا الهی در سرای باقی برای او قطعاً گواراتر. رنجِ فقدانِ این مرد بزرگ آوردگاهی است که ما را با هر غیر حقی بیگانه خواهد کرد.»

علیرضا شجاع نوری بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی هم نوشت: «امروز هیچکس خوشحال نیست جز خودش، پایان انتظارش»

منصور سهراب‌پور تهیه‌کننده سینما هم که به تازگی فیلم سینمایی «در خونگاه» را روی پرده داشت نوشت «شجاعت راه و سرنوشت مردان خداست. در راه عقیده رفتن مرد می‌خواهد؛ چه در خیابان چه در جبهه جنگ»

بهنوش بختیاری بازیگر آثار کمدی هم ضمن انتشار دو پست در صفحه اینستاگرام نوشت «اسمتون منو یاد انصاف و عدالت و شجاعت می‌انداخت، آقایون وصل، دوستان متصل به بالا اصلاً این کلمات به گوشتون خورده؟ روحت شاد بزرگمرد دوران»

نیوشا ضیغمی هم ضمن انتشار تصویری از حاج قاسم سلیمانی نوشت «چقدر تنهاتر شدیم حاج قاسم، بزرگ مرد، شهادتت مبارک»

محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار که موفق به کسب چند سیمرغ از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شد و چندی پیش روی پرده رفت، با انتشار تصویری سیاه و انتشار یک استوری شهادت این سردار را تسلیت گفت.

اما شاید متفاوت‌ترین واکنش به این اتفاق مربوط به سعید روستایی کارگردان «ابد و یک روز» و «متری شیش و نیم» باشد که با انتشار تصویری از ایران که دور تا دور آن پایگاه‌های نظامی آمریکا قرار دارد، به طعنه نوشت: «ایران جنگ می‌خواهد! ببینید چطور کشورشون رو نزدیک پایگاه‌های نظامی ما قرار دادند.»

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی نوشت: «این دستورتهاجم رذیلانه و از روی ترس رئیس جمهور آمریکا، نشان داد که چقدر درجهت منافع خودشان هستند و نه درپی حقوق بشر که همواره درحد یک شعار پوچ بر آن تاکید داشتند و دارند، بیگمان هم جاسوسان مرتبط با این عملیات ناجوانمردانه و هم مرتکبین آن با واکنش درست و تلخ وسختی از سوی ایرانیان پاسخ داده خواهد شد که، درحافظه تاریخی هرمتجاوزی و قدرت طلبی بماند و یادشان نرود که همان ایرانیانی که با قدرتشان رومیان را چنان درهم شکستند که در قران کریم هم به آن اشاره شده، آمریکاییان قدرت طلب و زیاده خواه راهم با پوزه به خاک مالیده به کشورشان باز می‌گردانند.»

خسرو احمدی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون نوشت: اولین باری که دیدمتون از شیر مردیتون کلی لذت بردم. روحتون قرین رحمت خدا باشه. دلاوری بودی و هستی. شهادتت مبارک»

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ هم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «این چه شوری است که در، دور قمر می بی نم … همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم… نامردی همیشه شرم آوره، ترور همیشه شرم آوره… روحتون شاد مرد بزرگ، تسلیت» که این پیام از سوی اینستاگرام حذف شد.

کورش زارعی بازیگر و کارگردان تئاتر هم اینگونه تسلیت خود را مطرح کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه اسلام به شهادت رسید. تنها چیزی که از بدن مبارک حاج قاسم باقی مانده فقط همین است و بس (اشاره به انگشتر باقی مانده در پیکر شهید سردار سلیمانی). آمریکایی‌ها بدانند که انتقام سختی خواهیم گرفت.

محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ هم با درج عکسی از سردار سلیمانی نوشت: «سردار جااااانم عزیز جاااااانم چرا شما؟ حیف و صد حیف از نبودنتون در آغوش خدا آروم بخوابین»

امیرحسین شفیعی تهیه‌کننده و کارگردان تئاتر هم این متن را در صفحه خود منتشر کرد: «قدیما تو هر خونه یه داداش بزرگه بود، جورکش ریز و درشت اهل خونه. عصای دست پدر، کمک دست مادر، برای خواهر سنگ صبور، بالا خواه برادر کوچیکه، تو وقت نداری ته جیبشو می تکوند برای سفره خالی، تو وقت غم و غصه مرهمی بود برای اهل خونه. کسی چپ نگاه به اون خونه و اهالی اش می‌کرد حسابش با داداش بزرگه بود. حالا داداش بزرگه رو از پشت خنجر زدند، یه پرچم سیاه سردر خونه آویزونه، به پهنای صورت اشک می ریزه آبجی کوچیکه، اون یکی داداشه دستشو گذاشته روی صورتش هق هق عین زنا گریه می کنه. آره داداش بزرگه یه ملت رفته، همون که چشم و امیدمون بود، همون که تا صدای کسی رو سرخونمون بود، با اون قد رشید تو درگاه بود. هموم که از ترسش دزدها چهارتا محل اونورتر آمد و شد می‌کردند. حالا این خونه بی داداش شده … به روضه خون بگید برای اهل خونه روضه عباس بخونه…»

احسان علیخانی تهیه کننده و مجری برنامه‌های تلویزیونی مختلف با متنی کوتاهی نوشت: «سال ها او می‌جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.»

لیلا اوتادی بازیگر سینما و تلویزیون نیز با دلنوشته ای ضمن ابراز ارادت به سردار حاج قاسم سلیمانی یاد آور شده: «مرد سیاسی محبوب دل‌ها که پشت میز نبود و به جای حرف در میادین جنگ عمل می‌کرد. پروازت مبارک. در زندگی پرافتخار شما همین بس که چهره سیاه داعش را از جهان پاک کردی. بخواب سردار خسته بودی که در پروازت هرکسی دست داشت روحش نا آرام و لعن و نفرین تمامی مردم خاورمیانه و جهان به دنبالش.»

فقیهه سلطانی بازیگر تئاتر و سینما هم در یک متن انتقادی بر علیه اینستاگرام مبنی بر حذف پست‌های مرتبط با شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشت: «اینستا پست من رو پاک کرد. هاااای اینستا اگر پست‌های ما رو می خونی و پاک می‌کنی بدان و آگاه باش که تو از حضور میلیونی مردم ما به رو به راه و در حال کسب درآمد هستی! کاری نکن به طور کامل همه اینستا رو تحریم کنیم.»

حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده سینما نیز با انتشار پیامی نوشت: «انا لله و انا الیه راجعون / حاج قاسم سلیمانی به راستی تبلور غیرت شیعه بود و دل هر ایرانی به ایستادگی و استقامت او قرص و محکم و مغرور. هیچ پایانی بر داستان پر شکوه و پرعشق وی جز شهادت نمی‌شد تصور کرد. نامش بر بلندای افتخارات سلسله‌ی بزرگمردان و جوانمردان جهان جاودانه خواهد درخشید. و محشور است با اربابش حسین بن علی. خوشا به سعادت او و هزار افسوس و تسلیت به ما.»

حسن ریوندی کمدین مطرح نیز در جملاتی کوتاه عنوان کرد: «عشق را با خون خود کردی امضا/ خویش را بردی به اوج عرش اعلا»

حسین پارسایی کارگردان تئاتر نیز با انتخاب بیتی از یک شعر نوشت:« من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/ تو می روی به سلامت سلام ما برسانی»

خیرالله تقیانی پور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما نیز با انتشار متنی کوتاه تصریح کرد: «شهادت او یک شروع است بر فتح بزرگ.»

سامان خلیلیان کارگردان و پژوهشگر تئاتر نیز در متنی نوشت: «همواره به آن معتقد بوده ام که کائنات و پروردگار هر آنچه بخواهیم و دعایش کنیم را به ما باز می گرداند. غیر از رشادت و غیرت سردار سلیمانی آن چیزی که بیشتر از او شنیدم دعا و طلب شهادت از حضرت حق بود و چه بنده صالحی باید باشی تا همان شود که تو از خدای خود می طلبی. همیشه به این قضیه هم معتقدم بودم با اینکه پروردگار تمام خلق انسان ها را دوست می دارد ولی در زمانی برخی از بندگان خود را به آغوش می کشد و سردار سلیمانی اکنون در آغوش خداست. شیرین باد بر کامت این نوشیدن شهد شهادت و عزتت سردار بی سر.»

کامبیز دیرباز بازیگر سینما نیز با ارجاعی از تجربه حضورش در فیلم «اخراجی ها» نوشت: «سلام من رو به مجید سوزوکی و رفقاش برسون ژنرال.»