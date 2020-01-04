نصف بازار موبایل های ۵G جهان در اختیار سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سامسونگ در ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۶.۷ میلیون موبایل ۵G بارگیری کرده است. به این ترتیب بیش از نصف بازار جهانی موبایل های ۵G در اختیار این شرکت کره ای بوده است.

این درحالی است که سامسونگ تخمین می زد تا پایان ۲۰۱۹ میلادی ۴ میلیون دستگاه موبایل ۵G بارگیری کند اما در نهایت آمار فروش فراتر از پیش بینی شرکت بود.

طبق آمار موسسه Counterpoint Research سامسونگ از نوامبر ۲۰۱۹ میلادی، ۵۳.۹ درصد از بازار جهانی موبایل های ۵G را در اختیار دارد. این شرکت کره ای ۵ موبایل گلکسی۵G در سراسر جهان عرضه کرده که عبارتند ازگلکسی اس ۱۰ ۵G، نوت ۱۰ ۵G، نوت ۱۰+ ۵G، گلکسی A۹۰ ۵Gو گلکسی فولد ۵G. سامسونگ در سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی ۲ میلیون موبایل ۵G فروخت.

«تی ام رو» مدیر تحقیق و توسعه در بخش توسعه سرویس های موبایل و آی تی شرکت سامسونگ می گوید: ۲۰۲۰ میلادی سال گلکسی۵G است و ما برای عرضه فناوری مذکور در دستگاه های بیشتر بسیار هیجان زده هستیم.