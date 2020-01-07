به گزارش خبرنگارمهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی جنگ‌های داخلی و انقلاب در روزهای ۲۴ و ۲۵ مه ۲۰۲۱ در لندن، انگلستان برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل، جنگ داخلی، مطالعات جنگ داخلی، تاریخ جنگ داخلی، جنگ داخلی آمریکا، جنگ داخلی انگلیس و جنگ داخلی اسپانیا، جنگ‌های داخلی معاصر، طبقه‌بندی جنگ‌های داخلی، علل جنگ داخلی، هزینه‌های فرصت برای جنگ و شورش، مزیت نظامی، شکایت، جمعیت و زمان، مدت جنگ‌های داخلی، مداخلات توسط قدرت‌های خارجی، جنگ‌های داخلی و عملیات نظامی، جنگ‌های داخلی، درگیری‌های فرهنگی و سیاسی، جنگ داخلی و تروریسم، هویت و فرهنگ و اثرات جنگ داخلی است.

علاقمندان به موضوعات کنفرانس می‌توانند چکیده‌ای از آثار خود را به آدرس https://waset.org/civil-wars-and-revolution-conference-in-may-۲۰۲۱-in-london ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۵/london/ICCWR/sponsorship مراجعه گردد.