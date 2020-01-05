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۱۵ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۴۱

طی امسال؛

۱۷۰ میلیون دلار کالا از قم صادر شد

۱۷۰ میلیون دلار کالا از قم صادر شد

قم - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: میزان صادرات استان قم در ۹ ماه امسال را به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار و وزن ۲۰۱ هزار تن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی با اشاره به صدور کارت‌های بازرگانی در استان از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال ۹۸ ماه، اظهار داشت: ۱۴۸ کارت بازرگانی در بخش تولیدی و تعداد ۱۱۴ کارت بازرگانی در بخش تجاری صادر شده است که در مجموع تعداد کارت‌های بازرگانی در استان قم به ۶۴۹ فقره رسیده است.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان ماه ۵ فقره کارت بازرگانی در استان ابطال‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم میزان صادرات قم از ابتدای سال تا پایان آذرماه امسال را مورد توجه قرار داد و گفت: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی بر اساس گمرکات استان در ۹ ماهه امسال با ارزش ۱۰۸ میلیون دلار و وزن ۹۳ هزار تن بوده است.

وی با اشاره به اقلام صادراتی استان، گفت: محصولات فلزی، مواد پلاستیکی، مفتول مسی، محصولات گوناگون صنایع شیمیایی (بالابرنده عدداکتان سوخت - اسپری حشره کش خانگی - روغن انتی استاتیک - ضد یخ)، فرآورده‌های غلات و اسنک، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ (شیرآلات بهداشتی- ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک - هواکش- فیلتر دستگاه تصویه آب و...)، الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره، سوخت‌ها و روغن‌های معدنی، آلومینیوم و مصنوعات آن، کفش و صندل عمده کالاهای صادراتی در مدت ۹ماهه سال جاری بوده است.

سیجانی عمده کشورهای هدف صادراتی به ترتیب ارزش صادرات را برشمرد و ادامه داد: عراق، هند، ترکیه، افغانستان، امارات، پاکستان، ازبکستان، آذربایجان، ویتنام و ارمنستان عمده کشورهای هدف صادراتی استان قم بوده‌اند.

کد مطلب 4817573

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