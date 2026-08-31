ارزش صادرات قم ۶۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار دریکوندی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبیین وضعیت اقتصادی استان قم اظهار کرد: قم در سالهای اخیر موفق شده است جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای استراتژیک صادرکننده محصولات مسی، بهویژه لوله قطور و مفتول که در صنایع متنوع کاربرد گستردهای دارد، در بازارهای جهانی تثبیت کند.
مدیرکل گمرکات استان قم با ارائه آمارهای دقیق از عملکرد گمرکات استان افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ارزش صادرات محصولات مسی شامل لوله قطور و مفتول از استان قم حدود ۲۷ میلیون دلار برآورد شده است که این میزان نشاندهنده پتانسیل بالای صنایع مسی استان در ارزآوری برای کشور است.
دریکوندی با اشاره به کیفیت بالای محصولات تولیدی در واحدهای صنعتی تراز اول استان تصریح کرد: محصولات مسی تولید شده در قم با بهرهگیری از فرآیندهای استاندارد، از طریق گمرکات استان در کوتاهترین بازه زمانی ممکن به مقصد بازارهای جهانی ارسال میشوند و فعالان اقتصادی نیز به دنبال گسترش بیشتر دایره مشتریان بینالمللی خود هستند.
مدیرکل گمرکات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی روند کلی تجارت خارجی در این استان پرداخت و گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۱۲ هزار تُن از انواع کالا در قالب ۲ هزار و ۲۴۱ اظهارنامه، با ارزشی بالغ بر ۱۳۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان قم به کشورهای هدف صادر شده است که این رقم نشاندهنده پویایی بالای بخش تجارت است.
وی بر اهمیت توسعه تجارت و تولید کالاهای صادراتی به عنوان اولویتهای بنیادین برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان تأکید کرد و افزود: تلاشهای گسترده فعالان بخش صنعت در سالهای اخیر، زمینهساز این رشد مستمر و تقویت جایگاه اقتصادی استان شده است.
دریکوندی با اشاره به زیرساختهای صنعتی گسترده استان بیان کرد: استان قم از نظر ظرفیتهای تولیدی دارای هفت شهرک صنعتی شامل شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمودآباد، ثامن و شهرک فناوری ICT، در کنار یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی و پنج ناحیه صنعتی از جمله خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند است که هر یک از این مجموعهها موقعیت ممتازی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه تولید دارند.
ایجاد ظرفیت اشتغال برای ۵۰ هزار نفر در واحدهای صنعتی
مدیرکل گمرکات استان قم با تبیین توانمندیهای صنعتی استان یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم فعالیت میکنند که این حجم از تولید، ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از ۵۰ هزار نفر را فراهم آورده است و صنعتگران استان با جدیت مشغول تأمین نیازهای متنوع داخلی و خارجی هستند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم این روند تصریح کرد: تقویت زیرساختهای گمرکی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، در کنار حمایت از تولیدکنندگان، کلید اصلی برای حفظ این روند رشد و رسیدن به اهداف کلان اقتصادی در استان قم خواهد بود.
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