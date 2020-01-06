به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم دادجو عصر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان گناوه اظهار داشت: با توجه به حضور مسافران و تردد بالا در جاده‌های منتهی به گناوه ایجاد پایگاه بندر ریگ مورد تاکید است.

رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر به منظور پاسخگویی بهتر اتفاقات در جاده‌های گناوه برای پوشش بهتر بر ایجاد پایگاه جدید تاکید کرد.

غلامرضا مهرجو فرماندار گناوه اظهار داشت: نظام اسلامی بخصوص دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت و درمان خدمات گسترده‌ای در کشور ارائه داده که این خدمات در شهرستان گناوه نیز مشهود است اما با توجه به موقعیت این شهرستان نیاز به تلاش‌های بیشتری در این زمینه است.

وی افزود: ایجاد پایگاه‌های اورژانس در شهرستان گناوه با توجه به موقعیت و وضعیت ترافیکی سنگین در جاده‌ها و عبور و مرور زیاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار گناوه با تاکید بر ضرورت فوری راه اندازی اورژانس بندر ریگ گفت: اولویت ایجاد پایگاه اورژانس در شهرستان گناوه راه اندازی اورژانس در بندر ریگ است که بسیار ضروری است.

وی با تقدیر از تلاش‌های سازمان اورژانس استان بوشهر خاطر نشان کرد: پیگیری‌های لازم جهت راه اندازی پایگاه اورژانس بندر ریگ انجام می‌شود و انتظار می‌رود که اورژانس استان نیز پیگیری‌های تخصصی را هر چه سریع‌تر انجام دهد.

وی گفت: ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم هدف همه خدمتگزاران ملت است و تلاش همه ما رسیدن مردم به امکانات و خدمات بهتر و گسترده‌تر است.