آیین عزاداری و یادمان سردار سلیمانی در کیش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عزاداری و گرامیداشت یاد و نام سردار دل‌ها سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش، عصر دوشنبه با شرکت گسترده اقشار محتلف مردم در مصلای بزرگ کیش برگزار شد.

در این آئین که با حضور امیر سرتیپ محمد سهرابی مشاور مقام معظم رهبری در امور انتظامی، مدیر عامل، مسئولان و امامان جمعه منطقه آزاد کیش برگزار شد، حضور اقشار مختلف اعم از زن مرد بحدی بود که صحن و سرای مصلای بزرگ جزیره کیش پر شد و جمع کثیری از مردم در محوطه اطراف عزاداری کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، ضمن عزاداری و تجلیل از خدمات برجسته سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، عملیات تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن این سردار بزرگ را محکوم و پایبندی خود را به آرمانهای امام، انقلاب اسلامی و شهدای گلگون کفن اعلام کردند.

عزاداران و سخنرانان این مراسم همچنین ضمن تجلیل از شخصیت جهانی و معنوی سردار سلیمانی به عنوان فرمانده دل‌ها و محور مقاومت، خدمات وی در دفع داعش و ایجاد آرامش در منطقه؛ خواستار اقدام بین المللی و برخورد با تروریسم دولتی و جلوگیری از تجاوزات دولت آمریکا به حقوق بین الملل شدند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم ضمن در دست داشتن پوسترهایی از سردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای عملیات ترویستی روز جمعه گذشته در بغداد و نمایش نوشته‌هایی مبنی بر محکومیت دولت آمریکا، خواستار پاسخ قاطع و کوبنده جمهوری اسلامی ایران به عاملان این جنایت شدند.

ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که روز جمعه توسط نیروهای آمریکایی انجام شد در رسانه‌ها، شبکه اجتماعی و محافل مردمی و مدیریتی جزیره کیش بازتابی گسترده داشت.

سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی بامداد جمعه (۱۳ دی) به همراه ابومهدی مهندس از فرماندهان مقاومت، پس از عمری مجاهدت در حمله آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید. بر اساس اعلام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده بود.