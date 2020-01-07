خاکسپاری همرزم شهید سلیمانی در جوار سیدالکریم(ع)

مصطفی آجرلو مدیر کل ارتباطات و تبلیغات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طبق خواست خانواده شهید وحید زمانی نیا و موافقت تولیت آستان پیکر آن شهید والامقام در شبستان جدید الاحداث امام خمینی (ره) به خاک سپرده می‌شود.

وی افزود: همچنین امروز همراه با مراسم تدفین شهید زمانی نیا، پیکر یکی دیگر از شهدای جبهه مقاومت به نام شهید مصطفی محمد میرزایی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آرام می‌گیرد.

به گزارش مهر، شهید وحید زمانی‌نیا متولد سال ۱۳۷۱ از همراهان و محافظان حاج قاسم سلیمانی بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸ در کشور عراق به فیض شهادت نائل شد.