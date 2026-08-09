محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی، رصد و پایشهای مستمر یگان حفاظت محیطزیست استان، نیروهای یگان با دستور مقام قضایی و همراهی و مساعدت نیروی انتظامی، موفق به شناسایی یک باند شکارچیان غیرمجاز شدند که در یک عملیات هدفمند، مخفیگاه متخلفان مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این عملیات، چهار قبضه سلاح شکاری، بیش از ۱۵۰۰ عدد فشنگ سلاح شکاری، تعدادی فشنگ جنگی، یک دستگاه فشنگساز دستی، حدود ۲ کیلوگرم باروت و یک عدد مین ضد نفر کشف و ضبط شد.
کریمی ادامه داد: همچنین در بازرسی از این مخفیگاه، مستندات و نمونههای تاکسیدرمیشده حیاتوحش شامل ۴ عدد تاکسیدرمی پازن و قوچ وحشی، شاخ و پوست قوچ وحشی، پوست و تاکسیدرمی گرگ، تاکسیدرمی پرنده اردک، و سایر آلات و ادوات شکار و صید کشف و توقیف گردید.
وی بیان کرد: کلیه اقلام کشفشده پس از انجام مراحل قانونی، به منظور بررسیهای دقیقتر و تعیین تکلیف به مراجع ذیصلاح منتقل شد و متخلفان نیز پس از دستگیری، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در پایان تأکید کرد: این ادارهکل با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و همکاریهای بینبخشی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به تهدید علیه حیاتوحش و تنوع زیستی استان شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
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