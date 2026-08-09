سکاندار هیئت جانبازان و توانیابان خراسان جنوبی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت جانبازان و توانیابان استان عصر یکشنبه به ریاست رئیس این فدراسیون و با حضور ۱۶نفر از ۲۱عضو این مجمع با دو کاندید تشکیل شد.

مهدی بذری یکی از این کاندیداها که در گذشته دبیر و رئیس هیئت ورزش های روستایی بیرجند و دبیری هیئت والیبال استان را برعهده داشته است، گفت: با استفاده از تجربیات گذشته در دیگر هیئت های ورزشی، تعامل و هم افضایی

با دستگاه های مربوط چون بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمک به ایجاد زیرساخت های لازم در شهرستان‌های استان، مشارکت در رویدادهای ورزشی، توسعه ورزش شهرستان ها و استفاده از ظرفیت روستاها و جذب حامی مالی از جمله برنامه های من برای این مسئولیت است.

حسین لاجوردی دیگر کاندید ریاست این هیئت که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ رئیس این هیئت ورزشی استان بوده است، هم اظهار کرد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ دبیر هیئت و همچنین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ ریاست هیئت شهرستان بیرجند را برعهده داشته است.

وی شناسایی استعدادهای پایه، شفافیت و انضاط مالی، توجه به پیشکسوتان، تربیت نیروهای متخصص، جذب حامیان مالی، اهمیت دادن به کرامت ورزشکاران و...را از جمله برنامه های خود اعلام کرد و افزود: در دوره ای که ریاست این هیئت را بر عهده داشته است،جایگاه این هیئت را از رتبه ۲۶ به ۹ ارتقا داده است.

در ادامه این جلسه رای گیری انجام شد و "حسین لاجوردی" با کسب ۹ رای از ۱۶ رای اعضای حاضر در مجمع در برابر هفت رای مهدی بذری برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت جانبازان و توانیابان خراسان جنوبی انتخاب شد.

همچنین با رای اعضای این مجمع "علی رستگار پور" به عنوان بازرس این هیئت انتخاب شد.