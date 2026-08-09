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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

سلیمانی: پروژه‌های آموزشی بخش مرکزی تنگستان آماده بهره‌برداری می شوند

سلیمانی: پروژه‌های آموزشی بخش مرکزی تنگستان آماده بهره‌برداری می شوند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: پروژه‌های آموزشی بخش مرکزی این شهرستان برای هفته دولت آماده بهره‌برداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های آموزشی در حال ساخت بخش مرکزی شهرستان، روند اجرای این پروژه ها را بررسی کرد.

فرماندار تنگستان در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی از اولویت‌های مهم شهرستان است و با حمایت استاندار و مجموعه نوسازی مدارس و اموزش و پرورش تلاش می‌شود این طرح‌ها با کیفیت مناسب و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به روند اجرای مدرسه ۶ کلاسه شهید یگانه روستای بنه‌گز و مدرسه سه کلاسه آزاده قباکلکی، افزود: تلاش میکنیم این دو پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری برسد و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تجهیز مدارس، دانش‌آموزان می‌توانند از این فضاهای آموزشی در سال تحصیلی جدید استفاده کنند.

کد مطلب 6912511

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