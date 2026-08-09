به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه باشگاه خیبر خرم‌آباد برای شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای جوان فوتبال، عماد هداوند، ابوالفضل دریکوند، محمد صالحی و امیررضا نجف‌پور با عقد قرارداد رسمی به جمع بازیکنان باشگاه خیبر خرم‌آباد پیوستند.

گامی در مسیر جوان‌گرایی و پشتوانه‌سازی

جذب این چهار بازیکن جوان در راستای توجه باشگاه خیبر به ظرفیت‌های آینده فوتبال و ایجاد پشتوانه برای سال‌های پیش‌رو انجام شده است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه حضور و رشد استعدادهای جوان در ساختار حرفه‌ای باشگاه را فراهم کند.

خیبر خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری بر استعدادهای جوان و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، در تلاش است بخشی از ظرفیت‌های فوتبال استان و کشور را شناسایی و در مسیر حرفه‌ای شدن هدایت کند.