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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

چهار استعداد جوان به خیبر خرم‌آباد پیوستند

چهار استعداد جوان به خیبر خرم‌آباد پیوستند

خرم‌آباد- چهار بازیکن جوان با امضای قرارداد رسمی، به عضویت باشگاه خیبر خرم‌آباد درآمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه باشگاه خیبر خرم‌آباد برای شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای جوان فوتبال، عماد هداوند، ابوالفضل دریکوند، محمد صالحی و امیررضا نجف‌پور با عقد قرارداد رسمی به جمع بازیکنان باشگاه خیبر خرم‌آباد پیوستند.

گامی در مسیر جوان‌گرایی و پشتوانه‌سازی

جذب این چهار بازیکن جوان در راستای توجه باشگاه خیبر به ظرفیت‌های آینده فوتبال و ایجاد پشتوانه برای سال‌های پیش‌رو انجام شده است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه حضور و رشد استعدادهای جوان در ساختار حرفه‌ای باشگاه را فراهم کند.

خیبر خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری بر استعدادهای جوان و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، در تلاش است بخشی از ظرفیت‌های فوتبال استان و کشور را شناسایی و در مسیر حرفه‌ای شدن هدایت کند.

کد مطلب 6912519

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    نظرات

    • خیبری IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      2 0
      پاسخ
      👏👏👏
    • مصطفی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 1
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      پیش به سوی دسته یک
    • FR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 1
      پاسخ
      چرا از بازیکن های بومی استفاده نمیشه؟؟؟؟؟؟

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