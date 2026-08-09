به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایهزاده عصر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت جانبازان و توانیابان استان با اشاره به اینکه رئیس این هیئت باید از همه ظرفیتهای لازم در استان برای ارتقای جایگاه فعلی هیئت در کشور بهره بگیرد، گفت: ۲۲ هزار و ۳۹۱ معلول در خراسان جنوبی وجود دارد که حدود ۸۰ هزار نفر از آنها رها شده هستند و تاکنون کسی به سراغ آنها نرفته است.
وی با بیان اینکه این هیئت در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی فعال است، افزود: هرچند در دوره چهار ساله گذشته رتبه این هیئت در کشور خوب بوده است، اما توقع داریم این رتبه ارتقا یابد.
کوهپایهزاده ادامه داد: مجموع امتیازات هیئت خراسان جنوبی با توجه به ارزیابی انجام شده توسط فدراسیون در بخش آقایان و بانوان باید افزایش یابد.
وی از هیئترئیسه هر هیئت ورزشی به عنوان مغز متفکر آن یاد کرد و افزود: ارتباط هیئت جانبازان و توانیابان خراسان جنوبی باید با دانشگاه افزایش یابد.
رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان همچنین اظهار کرد: هرچند در ظاهر هیئتهای ورزشی دولتی نیستند، اما از آنجایی که از سالنهای ورزشی و همچنین منابع مالی دولتی استفاده میکنند، در واقع دولتی هستند.
کوهپایهزاده با بیان اینکه در کار هیئتهای ورزشی اطلاعرسانی صحیح و حامی مالی بسیار مهم است، یادآور شد: به بخش اقتصادی، معرفی فعالیتها و علمی شدن فعالیتها باید بیش از گذشته و بهطور ویژه توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه در دوره جدید این هیئت باید خون تازهای در آن جاری شود، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۲۳۳ ورزشکار و در سال گذشته ۲۴۵ ورزشکار در این هیئت بیمه شدهاند و باید معلولان ذهنی را از خانههای خود برای حضور در میادین ورزشی بیرون بیاورید.
کوهپایهزاده با اشاره به اینکه از سال گذشته دورههای ۱۹ جلسهای با موضوع روش صحیح برخورد با دانشآموزان کمذهن برگزار کردهایم، یادآور شد: با کمک اساتید دانشگاههای استان در این زمینه باید اقدامات لازم انجام شود.
کوهپایهزاده تأکید کرد: با ایجاد تعامل با دستگاههای مربوط به این حوزه باید از همه ظرفیتهای موجود در استان به خوبی بهره بگیرید.
رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان در ادامه تصریح کرد: با بهرهگیری از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در خصوص همکاری دستگاههای مربوط با این هیئت و همچنین بندی در برنامه هفتم توسعه در زمینه اختصاص یک درصد بودجه بخش خصوصی از محل پرداخت مالیات به ورزش، باید برای توسعه ورزشهای مربوط به این هیئت استفاده شود.
کوهپایهزاده همچنین به تهیه شیوهنامه بند مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: با بهرهگیری از حمایتهای استاندار باید پیگیریهای لازم انجام شود.
نظر شما