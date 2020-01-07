بد عهدی بزرگ ترین سازمان بیمه‌ ای در قبال مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیر سوادکوهی، با اشاره به برگزاری هفتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۹۸ در سالن همایشهای رازی تهران، افزود: در این کنگره موضوعاتی همچون عفونت حاد و مزمن در ICU، تغذیه در ICU، روشهای درمانی مکانیکال و روشهای نوین آنتی بیوتیک تراپی در ICU، مورد بحث و گفتگوی اساتید و مهمانان حاضر قرار میگیرد.
رئیس هفتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران، با انتقاد از عملکرد بزرگ ترین سازمان بیمهگر پایه در کشور، گفت: اگر بدهیهای سازمان تامین اجتماعی رفع نشود قطعاً طی ماههای آینده بسیاری از بیمارستانهای کشور تعهدات خود را با سازمان تامین اجتماعی قطع خواهند کرد.
وی تاکید کرد: بیمارستانهای دولتی و خصوصی اگر نقدینگی به آنها تزریق نشود یا دچار ورشکستگی میشوند یا باید سطح پاسخ های درمانی را کاهش دهند که در هر دو حالت مردم و پزشکان متضرر خواهند شد.
سوادکوهی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۰ فوق تخصص مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای مختلف کشور مشغول فعالیت و ارائه خدمات به بیماران هستند، گفت: هر چند که تحریمها سبب بروز مشکلاتی در تامین تجهیزات و داروها شده است، ولی با این وجود بخش های ویژه بیمارستانها به بهترین نحو اداره میشوند.
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