  1. سلامت
  2. درمان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۴۶

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران عنوان کرد؛

بد عهدی بزرگ ترین سازمان بیمه‌ ای در قبال مراکز درمانی

بد عهدی بزرگ ترین سازمان بیمه‌ ای در قبال مراکز درمانی

رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، گفت: بزرگ ترین سازمان بیمه‌گر پایه تعهدات خود را در قبال بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رعایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیر سوادکوهی، با اشاره به برگزاری هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ایران از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۹۸ در سالن همایش‌های رازی تهران، افزود: در این کنگره موضوعاتی همچون عفونت حاد و مزمن در ICU، تغذیه در ICU، روش‌های درمانی مکانیکال و روش‌های نوین آنتی بیوتیک تراپی در ICU، مورد بحث و گفتگوی اساتید و مهمانان حاضر قرار می‌گیرد.

رئیس هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ایران، با انتقاد از عملکرد بزرگ ترین سازمان بیمه‌گر پایه در کشور، گفت: اگر بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی رفع نشود قطعاً طی ماه‌های آینده بسیاری از بیمارستان‌های کشور تعهدات خود را با سازمان تامین اجتماعی قطع خواهند کرد.

وی تاکید کرد: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی اگر نقدینگی به آنها تزریق نشود یا دچار ورشکستگی می‌شوند یا باید سطح پاسخ ‌های درمانی را کاهش دهند که در هر دو حالت مردم و پزشکان متضرر خواهند شد.

سوادکوهی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۰ فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های مختلف کشور مشغول فعالیت و ارائه خدمات به بیماران هستند، گفت: هر چند که تحریم‌ها سبب بروز مشکلاتی در تامین تجهیزات و داروها شده است، ولی با این وجود بخش های ویژه بیمارستان‌ها به بهترین نحو اداره می‌شوند.

کد مطلب 4818935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علي IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      معادل %30 دستمزد بيمه شدگان به حساب تأمين اجتماعي واريز مي شود . اين مبلغ كمي نيست . اين پولها كجا خرج مي شود . بدهكار اصلي يعني دولت چرا اقدام مقتضي نميكند ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها