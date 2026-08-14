به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های شمال کشور گفت: به‌دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال و محور چالوس، به‌منظور تسهیل در تردد و عبور و مرور مسافران، تردد تمامی وسایل نقلیه از جنوب به شمال در این دو محور ممنوع شده است.

وی افزود: در ادامه، مسیر (شمال به جنوب) آزادراه تهران–شمال و محور چالوس تا زمان تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای شمالی اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، پل دزبن، هزارچم و ولی‌آباد سنگین است. همچنین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سه‌راهی چلاو، محمدآباد، بایجان، وانا، شاهاندشت و رینه با ترافیک سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه رشت–قزوین نیز ترافیک در حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار سنگین گزارش شده است.

وی گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، محور هراز در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین–رشت روان است.

سرهنگ محبی همچنین با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها بیان کرد: محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است؛ سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای مشهد–نیشابور، مشهد–تربت حیدریه و مشهد–قوچان روان است.