توقیف ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان بناب در هنگام گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به دو دستگاه وانت نیسان مشکوک و آنها را متوقف کردند .

وی با بیان اینکه در بازرسی از وانت های توقیفی مقدار ۳هزار و ۵۰۰لیتر سوخت قاچاق کشف شد، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش سوخت کشف شده بیش از ۲میلیارد ریال می باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با بیان اینکه در این راستا دو دستگاه وانت نیسان توقیف و دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: برخورد با قاچاقچیان یکی از مهمترین وظایف و رسالت های فراجا است و این فرماندهی،همه تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.