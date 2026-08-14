به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه جعل اسناد رسمی، مدارک هویتی و مدارک تحصیلی و فریب شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ رسالت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به جعل اسناد و مدارک و فریب شهروندان اعتراف کرد، ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های تخصصی به مرجع قضایی معرفی شد.