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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

جاعل حرفه‌ای اسناد دولتی در جاجرم دستگیر شد

جاعل حرفه‌ای اسناد دولتی در جاجرم دستگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به جعل اسناد رسمی، مدارک هویتی و مدارک تحصیلی و فریب شهروندان می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه جعل اسناد رسمی، مدارک هویتی و مدارک تحصیلی و فریب شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ رسالت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به جعل اسناد و مدارک و فریب شهروندان اعتراف کرد، ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های تخصصی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6916041

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