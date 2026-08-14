اعدام سه زندانی در یک روز در آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز گذشته، دو ایالت تنسی و اوکلاهوما اجرای حکم اعدام دو زندانی را با فاصله ۳۰ دقیقه از یکدیگر آغاز کردند و ساعاتی بعد، ایالت آلاباما نیز به این روند پیوست.

الجزیره می افزاید که گرچه اجرای اعدام‌ها در یک روز در وهله اول تصادفی به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده روند افزایشی اعدام‌ها در آمریکا به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. ۱۱ ایالت آمریکا، در مجموع ۴۷ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده‌اند که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ (زمانی که ۵۲ زندانی اعدام شدند) محسوب می‌شود.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ایالت تنسی روز پنجشنبه حکم اعدام «آنتونی داریل دوگارد هاینز» ۶۶ ساله را اجرا کرد. در اوکلاهوما نیز، «کارلوس کوئستا-رودریگز» ۷۰ ساله که در جریان حادثه تیراندازی سال ۲۰۰۳ به قتل محکوم شده بود، اعدام شد. همچنین در ایالت آلاباما، «جرمی ویلیامز» ۴۲ ساله با تزریق مواد سمی اعدام شد.

ایالت فلوریدا با انجام ۱۹ مورد اعدام، بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داد و پس از آن ایالت‌های آلاباما، کارولینای جنوبی و تگزاس با ۵ مورد اعدام در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

سال گذشته ۳۹ مورد اعدام از طریق تزریق کشنده انجام شد؛ همچنین سه مورد اعدام با شلیک گلوله و پنج مورد با روش خفگی انجام گرفت. روش اخیر شامل تزریق گاز نیتروژن از طریق ماسکی است که بر صورت زندانی قرار می‌گیرد و منجر به خفگی او می‌شود. سازمان ملل متحد استفاده از گاز نیتروژن را به عنوان روشی بی‌رحمانه و غیرانسانی برای اجرای مجازات اعدام محکوم کرده است.