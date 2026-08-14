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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

اقدام تنش آفرین آمریکا علیه روسیه در جزایر کوریل

اقدام تنش آفرین آمریکا علیه روسیه در جزایر کوریل

سفیر آمریکا در توکیو در اقدامی تنش آفرین علیه روسیه، حاکمیت ژاپن بر جزایر کوریل را به رسمیت شناخت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سفیر آمریکا در توکیو، حاکمیت ژاپن بر جزایر کوریل را به رسمیت شناخت.روسیه و ژاپن به علت اختلاف بر سر مالکیت جزایر کوریل از پایان جنگ جهانی تا کنون حاضر به امضای توافق صلح با یکدیگر نشده اند.

این اتفاق پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز برای نخستین بار به جزایر کوریل در منطقه ساخالین سفر کرد. پوتین پس از مشاهده مرحله نهایی رزمایش ناوگان اقیانوس آرام از طریق حضور در رزم‌ناو موشک هدایت‌شونده واریاگ، وارد ایتوروپ شد. ایتوروپ بزرگترین جزیره در زنجیره جزایر کوریل است و بخشی از استان ساخالین روسیه است.

سفر پوتین به جزایر کوریل مورد انتقاد شدید ژاپن قرار گرفت و وزارت امور خارجه این کشور با صدور بیانیه ای به شدت به این سفر اعتراض کرد.

دیمیتری مدودف در واکنش به اعتراض ژاپن به سفر پوتین به جزایر کوریل گفت: اظهارات مقام های ژاپنی درباره جزایر کوریل تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند و این جزایر بخشی از خاک روسیه بوده و خواهد بود. مدودف تهدید کرد: هر طرفی که درک نکند جزایر کوریل متعلق به روسیه است با عواقب وخیم خیالبافی خود مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6916040

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