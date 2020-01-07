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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

تصاویر هوایی اختصاصی مهر

لشکر سلیمانی تن خصم را لرزاند/ الله، الله اکبر آمریکا شیطان اکبر

لشکر سلیمانی تن خصم را لرزاند/ الله، الله اکبر آمریکا شیطان اکبر

کرمان - مردم کرمان با حضور گسترده خود لشکر ۴۱ ثارالله را برای انتقامی سخت از آمریکا به حرکت در آورده اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، خروش مردم کرمان در کنار سایر استان‌های کشور غوغایی به پا کرده است که نظیرش در تاریخ استان وجود ندارد، اینجا لشکر ثارالله دوباره احیا شده و بسیج خودجوشی برای انتقام گیری از آمریکا به پا خواسته و ولایتمداران آماده‌اند راه حاج قاسم را ادامه دهند و گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند.

کد مطلب 4819117

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