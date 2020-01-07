لشکر سلیمانی تن خصم را لرزاند/ الله، الله اکبر آمریکا شیطان اکبر

به گزارش خبرنگار مهر، خروش مردم کرمان در کنار سایر استان‌های کشور غوغایی به پا کرده است که نظیرش در تاریخ استان وجود ندارد، اینجا لشکر ثارالله دوباره احیا شده و بسیج خودجوشی برای انتقام گیری از آمریکا به پا خواسته و ولایتمداران آماده‌اند راه حاج قاسم را ادامه دهند و گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند.