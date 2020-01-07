لنوو از لپ تاپ با نمایشگر تاشو رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت لنوو در نمایشگاه CES۲۰۲۰ از لپ تاپ ThinkPad X۱ Fold رونمایی کرد. این لپ تاپ نمایشگری تاشو دارد و قرار است در سال جاری به بازار عرضه شود. جالب آنکه ThinkPad X۱ Fold نسخه ای یکسان از نمونه اولیه دستگاهی است که در می ۲۰۱۹ میلادی فاش شد.

لپ تاپ ThinkPad X۱ Fold یک نمایشگر لمسی ۱۳.۳ اینچی OLED با وضوح ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ پیکسل دارد. می توان از کیبورد بلوتوثی «مینی فولد» در کنار دستگاه استفاده کرد.

همچنین با حذف کیبورد فیزیکی، یک نسخه مجازی روی قسمت پایینی نمایشگر ظاهر می شود. البته می توان برای استفاده از ThinkPad X۱ Fold از کیبورد وایرلس نیز استفاده کرد.

هنگامیکه نمایشگر دستگاه تا شده، کیبورد شکاف میان دو قسمت را پر می کند. برای اینکه کیبورد در این قسمت باقی بماند آهنرباهایی در آن نصب شده است.

در کنار این موارد می توان یک کیبورد با اندازه واقعی و ماوس را با لپ تاپ جدید لنوو استفاده کرد. همچنین یک نمایشگر ثانویه نیز با استفاده از «یو اس بی-سی» به ThinkPad X۱ Fold متصل می شود.

از آنجا که نرم افزار خاصی برای نمایشگر تاشو مخصوص لپ تاپ وجود ندارد، لنوو یک نرم افزار با قابلیت تغییر حالت برای ویندوز ۱۰ توسعه داده که در حالت های مختلف ThinkPad X۱ Fold قابل استفاده است.

اما نسخه آینده این دستگاه احتمالا با ویندوز ۱۰ ایکس همخوانی خواهد داشت. مایکروسافت مشغول توسعه این سیستم عامل برای دستگاه هایی با دونمایشگر است.

لنوو اعلام کرده برای توسعه این لپ تاپ به مدت ۴ سال باLG Display همکاری کرده است. LG Displayنمایشگرهای او ال ای دی می سازد. دو شرکت در این همکاری یک لولا با مکانیسمی مخصوص ابداع کرده اند که قابلیت تحمل فشار هنگام تا شدن را دارد. در لپ تاپ جالب لنوو از کاور چرمی، آلومینیوم سبک و فیبرکربنی استفاده شده است. وزن دستگاه ۹۹۹ گرم است.

شرکت اینتل در مهندسی ThinkPad X۱ Fold نیز همکاری داشته است. این لپ تاپ با نمایشگر تاشو با ۸ گیگابایت RAM عرضه می شود. لنوو ادعا می کند عمر شارژ دستگاه ۱۱ ساعت است و قابلیت اتصال به اینترنت۵G را دارد. نسخه این دستگاه با ویندوز۱۰ در اواسط ۲۰۲۰ با قیمت ۲۵۰۰ دلار عرضه می شود.