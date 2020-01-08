کتاب «مروری بر گسترۀ دعاپژوهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مروری بر گسترۀ دعاپژوهی» نوشتۀ فرهنگ مهروش در ۲۳۵ صفحه به بهای ۴,۸۰۰ تومان به همت انتشارات حکمت منتشر شد.

این اثر، دربردارندۀ مطالعاتی پراکنده اعم از ترجمه و تألیف دربارۀ دعا و دعاپژوهی است، که هر یک از منظری پدیدۀ دعا را در جوامع مختلف کاویده‌، یا کوشیده‌اند نگرشی کلان و کلی بدان، فرا رو نهند و رابطۀ دعا را با دین، مذهب، قدرت سیاسی، فرهنگ، تقسیم کار اجتماعی، روان آدمی، و مقولاتی از این دست بازجویند.

برخی از این مطالعات، رویکردی دین‌شناسانه دارند و برخی دیگر، همان رویکردها را چنان ابزارهایی مفهومی برای مطالعۀ تاریخ دعا و ادبیات دعایی جهان اسلام به کار می‌گیرند.

بدین سان، در مجموعۀ کنونی هدف اصلی توجه دادن خوانندگان به اهمیت پژوهش در عرصۀ دعا، و هم ایجاد پایه‌ای نظری برای مطالعۀ تاریخ دعاست؛ حوزه‌ای که نکاویده مانده، و حتی از دید برخی که آرایشان در اثر آمده نزاده و نیامده، در گور بن‌بست‌های نظری آرامیده است.