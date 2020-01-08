۷ نفر بر اثر زلزله بامداد امروز در دشتستان مصدوم شدند

ماریا خویش‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد که ۷ نفر مصدوم داشت.

وی تصریح کرد: ۴ نفر از مصدومین در بیمارستان شهید گنجی برازجان بستری بوده و ۳ نفر دیگر نیز سرپایی مداوا و مرخص شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان بیان کرد: اگر هنگام وقوع زلزله در خانه هستید، می‌توانید جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس‌العمل سریع و مناسب نجات دهید.

وی تصریح کرد: از پنجره‌ها و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند دور شوید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان با بیان اینکه در کنار کنج دیوارها پناه بگیرید و درحالی‌که سرخود را با بازوان خود گرفته‌اید حرکت کنید خاطرنشان کرد: در زیر میز ناهارخوری یا میزتحریر و یا تخت خواب پناه بگیرید و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند پایه‌های آن‌ها را با دستانتان محکم بگیرید.