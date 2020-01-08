به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود. بر این اساس در مجموع، اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

گفتنی است؛ با توجه به الزام قانونی و برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران، حذف یارانه اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی از «یارانه شهریور ماه» آغاز شده و به احتمال زیاد، صف یارانه بگیران برای دریافت یارانه نقدی دی ماه خلوت تر از ماههای گذشته خواهد شد؛ اما هنوز اظهارنظری رسمی از سوی مسئولان از جمله ستاد تبصره ۱۴ و سخنگوی دولت مبنی بر تعداد حذف شدگان و آمار جدید یارانه بگیران ارائه نشده است.