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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴

پنج‌شنبه ۱۹ دی ۹۸؛

مرحله یکصد و هفتم یارانه نقدی واریز می‌شود

مرحله یکصد و هفتم یارانه نقدی واریز می‌شود

یکصد و هفتمین مرحله از یارانه نقدی، فردا پنج‌شنبه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار  واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود. بر این اساس در مجموع، اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

گفتنی است؛ با توجه به الزام قانونی و برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران، حذف یارانه اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی از «یارانه شهریور ماه» آغاز شده و به احتمال زیاد، صف یارانه بگیران برای دریافت یارانه نقدی دی ماه خلوت تر از ماههای گذشته خواهد شد؛ اما هنوز اظهارنظری رسمی از سوی مسئولان از جمله ستاد تبصره ۱۴ و سخنگوی دولت مبنی بر تعداد حذف شدگان و آمار جدید یارانه بگیران ارائه نشده است.

کد مطلب 4820186
سمیه رسولی

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    نظرات

    • صنمبر شکری US ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
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      هیچگونه درآمدی ندارم نمی دانم چرا سه چهار ماه است این یارانه ۴۵ هزار تومان هم قطع شده بیوه هستم از هیچ سازمانی برام هیچ واریز نمی کنند بچه ها ماهی ۵۰ بهم میدن اونم از نه تا بچه فقط سه نفر واری، می کنن
    • ناشناس IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
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      سلام خسته نباشید یارانه من از سال 99بعلت حذف اشتباه قطح شده نیاز شدید دارم خدا وکیلی دوتا اجاره خونه میدیم پسرم که تازه ازدواج کرده ومن که فرزند بیمار وبیکار دارم فاقد مسکن ملک وسیله فقط بازنشسته هستم

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