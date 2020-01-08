کشف ۳۵ تن مواد اولیه رنگ احتکار شده در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر دپو مقادیر زیادی مواد اولیه رنگ احتکار شده توسط فردی سودجو در یک انبار در حاشیه جنوب شهر تهران در منطقه کهریزک، موضوع در دستور کار تیمی از مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران، پس از بررسی صحت خبر با هماهنگی قضائی به همراه نمایندگانی از اداره تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن وارد عمل شدند و در بازرسی از این انبار نزدیک به ۳۵ تن مواد اولیه رنگ احتکار شده، کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان، ارزش مواد و رنگ‌های احتکار شده را حدود ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی انبار مورد نظر پلمب و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان با تشکر از همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه احتکار کالا موارد را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.