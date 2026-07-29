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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

شناسایی انبار احتکار مواد اولیه پتروشیمی در ابرکوه

شناسایی انبار احتکار مواد اولیه پتروشیمی در ابرکوه

یزد- جانشین انتظامی استان یزد از شناسایی یک انبار و کشف ۱۵ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در ابرکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمدطاهر موسوی اظهار داشت: در راستای مقابله با احتکار مواد اولیه ضروری و همچنین برخورد با مخلان نظام اقتصادی، ماموران پلیس شهرستان ابرکوه از وجود یک انبار احتکار مطلع شدند.
وی افزود: ماموران با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید و ۱۵ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۴۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این خصوص یک متهم به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 6902769

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