به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن یوسف زاده در نشست خبری که قبل از ظهر دوشنبه در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی برگزار شد، بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین شده است را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این بیانیه ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی دارد که رهبر انقلاب به این وسیله نقشه راه را برای چهل سال دوم انقلاب تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال بیان چیستی و فهم ماهیت انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: با تأمل روی این بیانیه متوجه می‌شویم که تحول خاصی در تغییر و جا به جایی تمدنی از غرب به شرق در حال شکل‌گیری است و ایران اسلامی در این تغییر نقش بسزایی دارد.

دبیر علمی همایش ملی ظرفیت‌های علوم انسانی با تأکید بر اینکه این همایش برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، گام برمی‌دارد، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بیانیه گام دوم انقلاب در بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌های ارگان‌ها و نهادها، بازاندیشی اندیشه‌های رهبران انقلاب اسلامی و موشکافی عالمانه بیانیه گام دوم انقلاب و گفتمان سازی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی محورهای همایش ملی ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق گام دوم انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیانیه گام دوم انقلاب و تحول علوم انسانی، بیانیه گام دوم انقلاب و مفاهیم اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب در راستای توسعه، تعمیق و تثبیت انقلاب اسلامی و نقش جامعه المصطفی در گام دوم انقلاب از محورهای این همایش است.

یوسف زاده با عنوان اینکه برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب به فهم عمیق نیاز است، بیان کرد: در حال حاضر علوم انسانی در کشورمان ریشه‌های غربی دارد و هنوز به اندازه کافی بومی نشده است.

وی افزود: زمان برگزاری این همایش روز ۲۲ اسفندماه سال جاری است و پژوهشگران برای ارسال مقاله به همایش تا اواخر بهمن ماه فرصت دارند.

دبیر علمی همایش ملی ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به نهادهایی که در برگزاری این همایش با مجتمع آموزش عالی علوم انسانی همکاری دارند، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در برگزاری همایش ملی ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب با جامعه المصطفی العالمیه همکاری دارند.