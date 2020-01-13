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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۰۲

برای اجرا در روزهای پایانی دی؛

تمرینات ارکستر ملی برای «شب موسیقی ایرانی- آذری» آغاز شد

تمرینات ارکستر ملی برای «شب موسیقی ایرانی- آذری» آغاز شد

تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری مهمان آقاوردی پاشایف برای کنسرت «شب موسیقی ایرانی - آذری» در تالار رودکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری مهمان آقاوردی پاشایف برای اجرای کنسرت «شب موسیقی ایرانی - آذری» دوشنبه ۲۳ دی ماه با حضور اصحاب رسانه در تالار رودکی برگزار شد. در این اجرا، سولیست تار صاحیب پاشازاده، سولیست ویلن مازیار ظهیرالدینی و فخری کاظیم نجات به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران را همراهی می کردند.

آقاوردی پاشایف درباره این اجرا گفت: این چندمین بار است که به ایران سفر می‌کنم، بین کشور ما و ایران اشتراکات فرهنگی زیادی وجود دارد و موسیقی یکی از آنهاست. آخرین اجرای من در اینجا مربوط به سال گذشته با همین ارکستر به رهبری فریدون شهبازیان بود. به هر حال تمامی موسیقی دان های خوب در ایران جمع شده و همکاری با آنها برای من لذت بخش است. در این کنسرت ضمن اجرای موسیقی آذربایجانی از حسین دهلوی قطعاتی را اجرا خواهیم کرد.

در این کنسرت که ۲۶ دی ماه از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود، قطعات آذری و ایرانی چون «سن سیز»، «آریای بالاش»، «وطن نغمه سی»، «سنه ده قالماز»، «عسگرین آریاسی»، «آیریلیق»، «ائولری وارخانه- خانه»، «قرنفیل»، «راپسودی چهارگاه»، «چارداش»، «مرغ سحر» و «شوشتری برای ویولن و ارکستر»، «دونغمه ترک»، «به یاد صبا»، «سرود گل»، «سبک بال» و «شورآفرین» به یاد استاد حسین دهلوی نواخته می‌شود.

کد مطلب 4824549
علیرضا سعیدی

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