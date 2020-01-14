به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال گفت: تیم فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان حد فاصل مهر و آبان سال ۹۹ در مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا به میدان خواهد رفت. به این منظور تمرینات این تیم پس از استعدادیابی سه مرحله‌ای انجام شده از روز گذشته زیر نظر علی صانعی سرمربی این تیم آغاز شده است.

رئیس کمیته فوتسال افزود: باتوجه به دعوت چند روز اخیر فدراسیون تایلند از تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشورمان جهت حضور در تورنمنت ۶ جانبه و عدم تمایل کادرفنی تیم فوتسال بزرگسالان برای اعزام به این تورنمنت، تصمیم گرفتیم که با هدف ایجاد شرایط رقابتی سطح بالا برای بازیکنان جوان فوتسال کشورمان، رایزنی‌های خود را جهت اعزام این تیم به جای تیم بزرگسالان انجام بدهیم.

پرهیزکار تصریح کرد: پس از اقداماتی که انجام دادیم، در نهایت موافقت لازم را از سوی تایلند دریافت کردیم که از نظرم این اقدام ما دو دستاورد فوق‌العاده در پی خواهد داشت. اول اینکه بازیکنان جوان ما تجربه تکرار نشدنی را از حضور و رقابت با تیم‌های ملی بزرگسالان بدست می‌آورند، چراکه به غیر از مالزی، چهار تیم تایلند، ترکمنستان، تاجیکستان و کویت خود را آماده مسابقات قهرمانی آسیا کردند و با تمام قوا در این تورنمنت حاضر می‌شوند.

رئیس کمیته فوتسال تاکید کرد: دومین دستاورد این اعزام، شناخت از سطح فنی و میزان آمادگی تیم‌های شرکت کننده است که با تعاملی که بین کادرهای فنی دو تیم زیر ۲۰ سال و بزرگسالان وجود دارد، در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ نکات لازم در اختیار کادر فنی بزرگسالان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت تیم فوتسال جوانان ایران بر عهده علی صانعی است.