احداث حدود ۲۱هزار واحد مسکونی در اجرای طرح ملی مسکن در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان مرکزی در اراک اظهار داشت: از مجموع ۲۰ هزار و ۸۹۰ واحد مسکونی که مقرر است در استان مرکزی در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن احداث شود، احداث ۴۰۰۰ واحد را به صورت مشارکتی سازمان ملی مسکن بر عهده گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: همچنین احداث ۲ هزار و ۴۰ واحد مسکونی را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تعهد کرده و ۲ هزار و ۸۴۵ واحد نیز در قالب اجرای طرح بازآفرینی شهری احداث می‌شود.

مرزبان بیان کرد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مقرر است ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید استان مرکزی شامل مهاجران و امیرکبیر، ساخته شود و در حال حاضر ۴۵۰۰ خانوار برای مسکن در دو شهر مذکور نام نویسی کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در دیگر شهرهای استان مرکزی نیز در حال حاضر مجموعاً یک هزار و ۹۹۱ خانوار برای خانه دار شدن در قالب طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده اند.

وی تصریح کرد: در این طرح، افراد سرپرست خانوار فاقد خانه که از امکانات و تسهیلات دولتی برای تهیه مسکن تاکنون استفاده نکرده اند و توان تأمین هزینه ساخت واحد مسکونی را نیز داشته باشند مدنظر قرار دارند و واگذاری زمین در این طرح نیز یا به صورت اجاره‌ای ۹۹ ساله و یا از طریق فروش اقساطی به کارگزار صورت می‌پذیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: براساس مصوبه، در شهرهایی که دچار مشکل تأمین زمین در اجرای طرح اقدام ملی مسکن هستند، الحاق زمین به محدوده شهر امکان‌پذیر خواهد شد تا بتوان طرح مذکور را عملیاتی ساخت.