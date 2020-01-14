به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله کشوری سه آزمون «برق ساختمان» در زمینه صنعت، «طلا و جواهرسازی» در زمینه هنر و «تعمیر موتور تراکتور» در زمینه کشاورزی به روشی جدید تحت عنوان المپیاد مهارتی کاردانش با حضور کمرئی معاون آموزش متوسطه، آذر کیش مدیرکل دفتر فنی، حرفه‌ای و کاردانش، شرفی سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و تعدادی از مسئولین وزارتی و استانی در کرج و به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شد.

اهداف اولین المپیاد مهارتی ویژه هنرجویان هنرستان‌های کاردانش

مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش در مورد اهداف اولین المپیاد مهارتی ویژه هنرجویان هنرستان‌های کاردانش گفت: سنجش کیفیت آموزش‌های مهارتی و ارتقای سطح مهارتی هنرجویان و هنرآموزان، بهره‌گیری از فن‌آوری‌های حوزه IT در برگزاری آزمون‌های کشوری، شناسایی نخبگان مهارتی در زمینه‌های مختلف در سطح ملی و استفاده از ایشان در المپیاد ملی مهارت، ترویج فرهنگ کار، تولید، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، ارتقاء سطح کیفی پروژه‌های مهارتی ارائه‌شده در آموزش‌های مهارتی هنرستان‌ها، آماده‌سازی فرآیند آموزشی در راستای چارچوب صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر قانون نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، توسعه مشارکت با دستگاه‌های متولی مهارت در بخش استانداردسازی کیفیت آموزش و سنجش مهارت در راستای اهداف برنامه درسی ملی و اسناد بالادستی، ارتقاء سطح کیفیت سنجش مهارتی بر اساس استانداردهای آموزشی جهانی برای هنرآموزان، معرفی توانمندی هنرجویان و قابلیت‌های هنرستان‌ها و ایجاد رقابت سالم در بین هنرجویان و پویایی و نشاط در بین مدیران و هنرآموزان هنرستان‌ها از اهداف اصلی این المپیاد بود.

ساختار اجرای اولین المپیاد مهارتی ویژه هنرجویان هنرستان‌های کاردانش

وی در مورد ساختار اجرای اولین المپیاد مهارتی ویژه هنرجویان هنرستان‌های کاردانش گفت: این المپیاد در سه سطح منطقه‌ای، استانی و کشوری برنامه‌ریزی‌شده است و تفاوت عمده این روش اجرا مربوط به نوع گزینش هنرجویان است. در این روش انتخاب هنرجویان صرفاً از آزمون عملی مهارت بوده و منتخبین آزمون تئوری ندارند. همچنین در دو آزمون برق ساختمان و تعمیر موتور تراکتور برای اولین بار هنرجویان به‌صورت تیمی (۲ نفره) در آزمون شرکت می‌کنند تا علاوه بر سنجش مهارت تخصصی، شایستگی‌های غیر فنی هنرجویان از قبیل کار گروهی تقسیم‌کار خلاقیت و … ارزشیابی شود.

مرحله منطقه‌ای و استانی

وی گفت: ادارات کل تا خردادماه سال ۹۸ مرحله منطقه‌ای و استانی را با گرفتن آزمون عملی برگزار و نفرات برتر خود را به دفتر معرفی کردند (اکثر این هنرجویان پایه یازدهمی هستند.) در آزمون برق ساختمان ۶۴ شرکت‌کننده از ۳۲ استان، در آزمون تعمیر موتور تراکتور ۳۸ شرکت‌کننده از ۱۹ استان و در آزمون طلا و جواهرسازی ۱۸ شرکت‌کننده از ۱۸ استان به مرحله کشوری معرفی شدند.

مرحله کشوری

وی افزود: با توجه به دیدگاه‌های جدید در برگزاری مسابقات و با تکیه‌بر فناوری‌های نوین موجود، شیوه آزمون در مرحله کشوری با تغییرات اساسی همراه شد و شاهد تجربه‌ای متفاوت برای اولین بار در برگزاری مسابقات خواهیم بود. در این روش هنرجویان منتخب در کارگاه‌های عملی استان خود حضور یافته و پس از دریافت سؤال مشترک که به‌صورت هم‌زمان بر روی ftp ادارات کل قرار می‌گیرد، به رقابت می‌پردازند. داوران در استان البرز (مجری این مرحله) حضور یافته و به‌صورت آنلاین تمامی شرکت‌کنندگان را مانیتور و شاهد انجام زنده کار توسط آن‌ها خواهند بود. علاوه بر این از مراحل انجام کار توسط فیلم‌بردار، فیلم و عکس تهیه می‌شود و به خاطر افزایش ضریب امنیت آزمون، ناظری از اداره حراست اداره کل در محل حوزه حضور یافته تا سلامت انجام فرایند آزمون را توسط خود هنرجویان تائید کند. نهایتاً فیلم و عکس تهیه‌شده در سامانه ftp توسط استان‌ها بارگذاری شده و یکی از ملاک‌های داوری قرارمی‌گیرد. همچنین در محل حوزه، یک هنرآموز تخصصی جهت هماهنگی با داوران و پاسخگویی نیاز تجهیزاتی و موارد مصرفی شرکت‌کنندگان و یک کارشناس امور رایانه جهت رفع مشکلات احتمالی در برقراری ارتباط آنلاین و بارگذاری فایل‌های در ftp حضور خواهند داشت.

آذرکیش در مورد مزایایی که این شیوه از مسابقات دارند، اظهار کرد: استفاده از تکنولوژی‌های نوین در خدمت برگزاری بهینه انتخاب هنرجویان از آزمون عملی بجای گرینش از آزمون تئوری، حضور هنرجویان منتخب در محل هنرستان و ایجاد جنب‌وجوش و پویایی در بین سایر هنرجویان، عدم اعزام ناظران و داوران به استان‌ها و یا جابجایی شرکت‌کنندگان بین استان‌ها (کاهش هزینه و یا خطرات احتمالی ایاب و ذهاب)، کاهش هزینه‌های برگزاری به‌صورت متمرکز (عدم خرید تجهیزات و مواد مصرفی) حضور حداکثری تمامی استان‌های مجری و گرینش نشدن استان‌های برتر، شناسایی نخبگان مهارت و معرفی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برای شرکت در المپیاد ملی مهارت، به‌کارگیری روش گروهی در آزمون مهارتی برای اولین بار به‌منظور سنجش شایستگی‌های غیر فنی در کنار مهارت‌های تخصصی، کاهش استرس مسابقات برای شرکت‌کنندگان به دلیل حضور در کارگاه‌های مهارتی استان خود، استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل ادارات فناوری، تکنولوژی و گروه‌های آموزشی، حراست، سنجش و پایش کیفیت آموزش در برگزاری آزمون از مزایای این روش است.