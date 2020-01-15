فراخوان ۷۰۰ هزار خودروی تویوتا به علت نقص پمپ سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، تویوتا در این زمینه بیانیه مطبوعاتی صادر و تصریح کرده که خودروهای یادشده دچار مشکلاتی هستند که می‌تواند موجب از کار افتادن پمپ سوختشان شود.

فرایند مذکور در نهایت باعث توقف خودرو و روشن نشدن آن می‌شود. ممکن است این مشکل در زمانی رخ دهد که خودرو با سرعت زیادی در حال حرکت است و نتیجه این امر افزایش احتمال تصادف است. لذا مالکان خودروهای دارای فراخوان در آمریکا باید هر چه سریع‌تر به نمایندگی‌های تویوتا مراجعه کنند.

تویوتا افزوده که در صورت وقوع این نقص، پیام هشداری بر روی نمایشگر داشبوردهای خودرو ظاهر می‌شود. همچنین در این شرایط ممکن است موتور خودرو خاموش نشود، اما به سختی کار کند.

تویوتا وعده داده که تا اواسط ماه مارس در مورد این مشکل به تمامی خریداران ۷۰۰ هزار خودروی معیوب اطلاع رسانی می‌کند. خودروهای یادشده از نوع لکسوس، ۴ رانر، کمری، لندکروز و غیره هستند و هنوز مشخص نیست مشکل یادشده به چه علت در آنها رخ داده است.