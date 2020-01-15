به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور متحد بوده و ما هرگز اجازه وقوع کودتا در سودان را نخواهیم داد.

وی تاکید کرد: حرکت هواپیماها در فرودگاه خارطوم به حالت طبیعی برگشته و کنترل تمام مناطق در دست نیروهای مسلح سودان است.

البرهان تصریح کرد: ما تلاش برای ناکام گذاشتن انقلاب در سودان را خنثی کردیم.

لازم به ذکر است که «محمد حمدان حمیدتی» معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان اعلام کرد که «صلاح دقوش» رئیس سابق سازمان اطلاعات این کشور، در حوادث روز گذشته سودان دست دارد.

سودان روز گذشته شاهد شورش مجموعه ای از نظامیان یگان عملیات وابسته به دستگاه اطلاعات، در اعتراض به عدم دریافت کامل حقوق پایان خدمت شد.

یگان عملیات پس از اعتراض نیروهای آن به حقوق دریافتی خود اقدام به تیراندازی کرده و خیابان‌های مجاور این ساختمان را بستند. نیروهای نظامی سودان شامگاه سه شنبه دفتر مرکزی سرویس اطلاعاتی این کشور در شمال خارطوم را تحت کنترل خود درآوردند.

یک منبع نظامی سودان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در ساعات پایانی سه شنبه دفتر مرکزی سرویس اطلاعاتی سودان در شمال خارطوم را تحت کنترل خود درآوردند.