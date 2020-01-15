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۲۵ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۰۳

استاندار کردستان:

دانشگاه آزاد می تواند نقش موثری در توسعه کردستان داشته باشد

دانشگاه آزاد می تواند نقش موثری در توسعه کردستان داشته باشد

سنندج - استاندار کردستان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در کردستان ظرفیت های بالایی برای فعالیت های توسعه ای در استان دارد که باید از آنها به خوبی بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی کردستان و واحد سنندج, اظهار داشت: با ظرفیت و پتانسیلی که دانشگاه آزاد از نظر اساتید مجرب و کارامد و دانشجویانی که دارد می توانند در کارهای توسعه ای کردستان نقش خوبی ایفا کنند.

وی افزود: باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم و می توان با استفاده از این ظرفیت در بخش کشاورزی، عمران، تولید و صنعت سهم بسزایی در تولید کشور و اشتغال استان داشته باشند.

استاندار کردستان یادآور شد: دولت نیز همواره نشان داده از فعالیت هایی که به واسطه پژوهش های دانشگاهی در راستای توسعه استان رقم بخورد، حمایت می کند.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات محسن پیشوایی علوی تجلیل و جهانشیر امینی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه ازاد اسلامی کردستان و واحد سنندج معرفی شد.

کد مطلب 4826349

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