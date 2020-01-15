طالبان: ۷ سرباز ارتش افغانستان طی دو روز گذشته کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه طالبان از کشته شدن حداقل ۷ سرباز نیروهای نظامی افغانستان در جریان حملات اخیر در مناطق مختلف افغانستان خبر دادند.

این خبر را وبگاه مجاهدین که اخبار مرتبط با گروه طالبان را منتشر می‌کند، اعلام کرده است.

براساس این خبر، حداقل ۲ سرباز در منطقه «چمتال» واقع در ولایت بلخ کشته شدند و ۲ سرباز دیگر نیز دوشنبه شب به دنبال حمله طالبان در منطقه «چاربولک» واقع در همان ولایت بلخ کشته شده‌اند. روز سه شنبه نیز یک سرباز دیگر در همین منطقه کشته شده است.

طالبان همچنین اعلام کرده‌اند که ۲ سرباز دیگر نیروهای دولتی نیز در روز سه شنبه در همان مناطق شمالی ولایت بلخ کشته شده‌اند.

تلفات اعلام شده نیروهای دولتی افغانستان که از سوی طالبان اعلام شده در شرایطی است که مذاکرات صلح برای آتش بس نیز همزمان ادامه دارد، هرچند این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است.