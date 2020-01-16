دردسر تیم ملی هندبال ایران یک روز مانده به بازی/ ۴ نفر بدون ویزا

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بخش مردان و انتخابی رقابت‌های جهانی به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال کشورمان نیز در دور اول مرحله گروهی با تیم‌های نیوزلند و بحرین هم گروه است و فردا جمعه اولین بازی خود را در این رویداد را برابر نیوزلند انجام خواهد داد.

با وجود اینکه این رویداد از فردا برای تیم ایران آغاز شده و هندبالیست‌ها نیز دو روز قبل از اردوی ترکیه مستقیماً راهی کویت شده‌اند اما هنوز روادید چهار نفر از اعضای تیم از سوی میزبان بازی‌ها صادر نشده و این نفرات تا مشخص شدن تکلیف ویزای خود در ترکیه حضور دارند.

علیرضا حبیبی سرمربی تیم ملی هندبال مردان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بین جمع تیم، چهار نفر شامل سعید حیدری راد گلر تیم و یونس آثاری از بازیکنان، علی بخشی پزشک تیم و رسول دهقان مربی دروازده بان ها هنوز ویزایشان صادر نشده و نتوانسته‌اند به کویت سفر کنند.

وی افزود: نمی‌توان گفت این مسئله کارشکنی بوده است به هر حال از جمع ۳۰ اسمی که مدتی پیش برای صدور روادید به کویت داده بودیم روادید این چهار نفر هنوز صادر نشده است. قرار است تا ظهر امروز پنجشنبه این مسئله درست شده و ویزای این افراد صادر شود تا این نفرات امروز به ترکیب ما اضافه شوند.

سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: تیم شرایط خوبی دارد و تمرینات خوبی را دنبال کرده و آماده حضور در مسابقات هستیم. امروز هم یک تمرین دیگر را انجام خواهیم داد و عصر امروز بازی بین دو تیم نیوزلند و بحرین را خواهیم دید.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی، از ۲۶ دی تا ۷ بهمن ماه به میزبانی کویت برگزار می‌شود.