به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری شامگاه پنجشنبه با اعلام این مطلب به رسانه‌های کردستان از رسیدگی سریع دستگاه قضایی به یک پرونده آدم‌ربایی مسلحانه در شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: چهار نفر در ارتباط با این حادثه که توسط قاچاقچیان کالا رخ داده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور در شهرستان مریوان با اقدام مسلحانه، یکی از کارکنان اداره گمرک این شهرستان را ربوده و مورد ضرب و جرح قرار داده بودند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: پس از وقوع حادثه، دادستانی مریوان با ورود فوری به موضوع، دستورات قضایی لازم را صادر کرد و تیم‌هایی از کارآگاهان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان برای شناسایی و دستگیری عاملان وارد عمل شدند.

جباری خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام‌شده، هر چهار متهم در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شدند و پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، به زندان معرفی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت عمومی در استان گفت: حفظ آرامش و امنیت روانی مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه داده نمی‌شود ارتکاب جرایم خشن و خاص، نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کند.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: مرتکبان جرایم خشن، خاص و افرادی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت و نظم استان را مختل می‌کنند، باید بدانند دستگاه قضایی با این‌گونه جرایم برخوردی جدی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.