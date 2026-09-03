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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

۴ متهم آدم‌ربایی مسلحانه در مریوان دستگیر شدند

۴ متهم آدم‌ربایی مسلحانه در مریوان دستگیر شدند

سنندج- رئیس‌کل دادگستری کردستان از دستگیری چهار متهم یک فقره آدم‌ربایی مسلحانه در مریوان درکمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت:با متهمان جرایم خشن و برهم‌زنندگان امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری شامگاه پنجشنبه با اعلام این مطلب به رسانه‌های کردستان از رسیدگی سریع دستگاه قضایی به یک پرونده آدم‌ربایی مسلحانه در شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: چهار نفر در ارتباط با این حادثه که توسط قاچاقچیان کالا رخ داده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور در شهرستان مریوان با اقدام مسلحانه، یکی از کارکنان اداره گمرک این شهرستان را ربوده و مورد ضرب و جرح قرار داده بودند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: پس از وقوع حادثه، دادستانی مریوان با ورود فوری به موضوع، دستورات قضایی لازم را صادر کرد و تیم‌هایی از کارآگاهان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان برای شناسایی و دستگیری عاملان وارد عمل شدند.

جباری خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام‌شده، هر چهار متهم در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شدند و پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، به زندان معرفی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت عمومی در استان گفت: حفظ آرامش و امنیت روانی مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه داده نمی‌شود ارتکاب جرایم خشن و خاص، نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کند.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: مرتکبان جرایم خشن، خاص و افرادی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت و نظم استان را مختل می‌کنند، باید بدانند دستگاه قضایی با این‌گونه جرایم برخوردی جدی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

کد مطلب 6936730

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