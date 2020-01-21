انتخاب رشته ۴ رشته پزشکی از دانشگاه آزاد گرفته شد

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آذرماه، پذیرش دانشجو در ۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در همه زیرنظام های آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز از طریق سازمان سنجش صورت می‌گیرد.

وی افزود: به این ترتیب دانشگاه آزاد باید ظرفیت‌های تعیین و تأیید شده از سوی وزارت بهداشت در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یک رشته دامپزشکی تأیید شده از سوی وزارت علوم را به سازمان سنجش ارائه دهد و انتخاب رشته تنها یکبار از سوی داوطلبان و به صورت متمرکز انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان سنجش گفت: بر اساس مصوبه جدید، داوطلبان مجاز کنکور ۹۹ در زمان انتخاب رشته باید به این ترتیب عمل کنند که در صورت علاقه مندی به تحصیل در ۴ رشته محل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد این رشته‌ها را در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش درج کنند. به عبارت دیگر این ۴ رشته دانشگاه آزاد در کنار سایر رشته محل‌های انتخابی داوطلب در یک فرم انتخاب رشته درج می‌شود و پذیرش نهایی بر اساس این فرم انتخاب رشته صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیش از این داوطلبان مجاز کنکور سراسری برای انتخاب این ۴ رشته محل دانشگاه آزاد می‌توانستند انتخاب‌های خود را در فرم جداگانه مخصوص به دانشگاه آزاد درج کنند. اما با این تغییر، انتخاب رشته این رشته محل‌ها به صورت متمرکز خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: این مصوبه شورای سنجش و پذیرش از کنکور ۹۹ اجرایی می‌شود.

خدایی درباره ابلاغ موضوع منع تحصیل ۱۳۴ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد در رشته‌های علوم پزشکی که با تخلف وارد این رشته‌ها شده بودند نیز گفت: این مصوبه امروز به دانشگاه آزاد ابلاغ می‌شود.