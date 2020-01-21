۲۰ کامیون تجهیزات اهدایی شهرتهران آماده ارسال به سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند در آئین دومین سیل مهربانی همکلاسی‌ها که با هدف همدلی و همراهی با هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان و برخی مناطق جنوب شرق کشور و همزمان با مدارس سراسر کشور در دبیرستان دخترانه شهید باهنر منطقه ۱۱ تهران برگزار شد، با ارائه گزارشی از کمک به مناطق سیل‌زده که در بهار سال ۹۸ به استان‌های لرستان، گلستان و خوزستان انجام شد، اظهار کرد: در شهرستان‌های پل‌دختر، معمولان و سایر مناطق سیل‌زده لرستان ۱۰۰ دانش‌آموز کلاس دوازدهم تحت پوشش مدرسان شهر تهران قرار گرفتند که میانگین معدل آنان ۲ نمره بالا رفت. همچنین در شهرستان پل‌دختر نیز ۱۲ دانش‌آموز برای اولین بار در رشته پزشکی قبول شدند که این کار به پشتیبانی شهر تهران صورت گرفت.

فولادوند با اشاره به سایر موارد کمک‌ها به استان لرستان گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک از سوی همکاران فرهنگی به خانه‌هایی که آسیب‌دیده بودند، ارسال شد و مؤسسان مدارس غیردولتی به مدارس غیردولتی کمک کردند همچنین ۱۸۰ کامیون وسیله و کمک‌های غیر نقدی نیز به لرستان ارسال شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به کمک‌های انجام‌شده به استان خوزستان گفت: ۶۰ کامیون کمک‌های غیر نقدی و یک میلیارد تومان پول نقد اهدا شد، مدرسه ۹ کلاسه‌ای در اهواز به نام شهدای فرهنگی شهر تهران در مهر ۹۹ افتتاح می‌شود.

وی افزود: آموزش‌وپرورش شهر تهران کمک‌هایی هم به سیل‌زدگان استان گلستان و زلزله‌زدگان کرمانشاه داشته است.

فولادوند با اشاره به اینکه کمک‌های آموزش‌وپرورش شهر تهران برای سیل سیستان و بلوچستان در حال آماده شدن است و ظرف روزهای آینده ارسال می‌شود، گفت: ۲۰ کامیون تجهیزات در مهرآباد آماده بارگیری هستند که به کمک ارتش و وزارت دفاع به استان سیستان و بلوچستان اعزام می‌شوند. کمک‌های ما در حوزه امداد ارتقای آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان به‌خصوص در پایه دوازدهم و آمادگی برای کنکور است. مؤسسات غیردولتی مانند گذشته در کنارمان هستند و ما نیز برای محرومیت‌زدایی این منطقه از این فرصت استفاده می‌کنیم.