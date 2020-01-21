گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالروز تولد «سیروس قایقران» در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با وجود هوای سرد و بارانی جمعی از هواداران تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با حضور بر سر مزار «سیروس قایقران» کاپیتان فقید تیم ملی ایران و بازیکن ملوان بندر انزلی پنجاه و هشتمین سالروز تولد این اسطوره را گرامی داشتند.

مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران گفت: قایقران حتی برای کسانی که فوتبال وی را ندیده‌اند الهام بخش بوده است.

میثم شاهین افزود: سیروس قایقران افتخار مردم شهر انزلی بود و همانگونه که بهمن صالح نیا برگردن ملوانان حق دارد، همه فوتبالی‌ها در انزلی مدیون سیروس قایقران هستند.

وی با بیان اینکه جوان‌ترها وظیفه دارند که یاد و خاطره سیروس قایقران را زنده نگه دارند، ادامه داد: سیروس قایقران علاوه بر اینکه فوتبالیست بسیار بزرگی بود، از نظر اخلاقی آنقدر والامنش بود که همه فوتبالی‌ها از وی به نیکی یاد می‌کنند.

شاهین ادامه داد: از حدود هشت سال پیش هواداران سالروز تولد اسطوره فوتبال شهرشان را گرامی می‌دارند و از آن جایی که سیروس قایقران در اخلاق و فوتبال و ورزش الگو بود با وجود هوای سرد و اطلاع رسانی دیرهنگام و در یک روز غیر تعطیل، انتظار حضور این تعداد از هواداران در این مراسم را نداشتیم.

مرام و جوانمردی رمز ماندگاری سیروس قایقران

پژمان نوری که سال‌ها به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در میادین حضور داشت و امروز به عنوان مالک این باشگاه انجام وظیفه می‌کند درباره سیروس قایقران، گفت: هر فرد قدیمی و پیشکسوت و بازیکنی که با قایقران همبازی بود همواره از مرام و معرفت و اخلاق نیکوی وی صحبت می‌کرد.

وی افزود: به خاطر همین ویژگی‌ها است که مرحوم قایقران همواره در دل مردم انزلی و گیلان و در سطح کشور جاودانه مانده است.

نوری با اشاره به مردم داری سیروس قایقران، ادامه داد: همگان از هم نشینی با سیروس قایقران لذت می‌بردند.

«سیروس قایقران» متولد ۱۳۴۰ در بندرانزلی بود که در سال ۱۳۵۶ و در سن ۱۶ سالگی به عنوان یکی از مهره‌های اصلی در تیم‌های نوجوانان و جوانان ملوان استعداد خود را به نمایش گذاشت و با مهارت‌های منحصربه فرد، ملوان را به قهرمانی باشگاه‌های گیلان رساند. وی در سال ۱۳۶۳ به تیم ملی دعوت شد و در سال ۶۷ تنها فوتبالیست شهرستانی بود که بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران در بازی مقابل قطر به بازوی او بسته شد.

تیم ملی ایران با کاپیتانی سیروس قایقران در سال ۶۷ به مقام سوم در جام ملت‌های آسیا دست یافت و در سال ۶۹ پس از ۲۰ سال، تیم ملی فوتبال ایران با گل به یاد ماندنی سیروس قایقران در بازی‌های آسیایی پکن، قهرمان آسیا شد.

کاپیتانی ۲۱ بازی از ۴۳ بازی رسمی در تیم ملی، قهرمانی جام حذفی کشور، مقام سومی در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۸، قهرمان گروه مقدماتی آسیا با ملوان بندرانزلی و قهرمانی در بازی‌های آسیایی پکن به همراه تیم ملی در کارنامه کاپیتان اسبق تیم ملی وجود دارد.

سیروس در سال ۱۳۷۲ به عنوان بازیکن و سپس در سمت مربی به تیم کشاورز تهران و بعد از آن تیم دسته دومی مسعود هرمزگان پیوست و در اوایل سال ۱۳۷۷ در راه بازگشت از تعطیلات نوروزی در حالی که به همراه فرزند، همسر و برادر همسرش با اتومبیل خود عازم تهران بود، حوالی امامزاده هاشم رشت در اثر تصادف با کامیون، خود و فرزندش (راستین) جان به جان آفرین تسلیم کردند.