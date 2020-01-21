به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی طرح نشاط در روستا اظهار داشت: مراسم افتتاحیه طرح بعد از ایام فاطمیه و در دهه فجر در یکی از روستاهای دشتی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اختتامیه این طرح در بهار سال آینده با حضور منتخبین برنامه‌های اجراشده در مرکز استان برگزار خواهد شد.

مظفری افزود: با همراهی دفتر روستایی استانداری و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استان طرح نشاط در روستا در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این طرح که از بهمن‌ماه سال جاری تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی ورزشی در روستاهای سراسر استان برگزار می‌شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: اینکه این طرح با محوریت و نظارت فرمانداران در شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

مظفری اضافه کرد: دهیاران روستاهای منتخب و ادارات فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، کتابخانه‌های عمومی، بهداشت و درمان، کانون پرورش فکری و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد هر شهرستان در برگزاری طرح مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: اجرای نمایش‌های میدانی، اجرای موسیقی، برپایی نمایشگاه‌های کتاب و هنرهای تجسمی، برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان، مسابقات کتاب‌خوانی و اجرای مسابقات و جشنواره‌های ورزشی در رشته‌های مختلف و بازی‌های بومی محلی ازجمله برنامه‌های تدارک دیده‌شده در طرح نشاط اجتماعی است.

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های فوق از ظرفیت هنرمندان هر شهرستان و روستاهای منتخب استفاده خواهد شد.